DIN

DIN is the First AI Agent Blockchain. Created from the foundation of the Data Intelligence Network, DIN is designed to provide comprehensive solutions and infrastructure for AI agents and decentralized AI applications (dAI-Apps).

שֵׁםDIN

דירוגNo.4105

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.00%

אספקת מחזור0

מקסימום היצע100,000,000

אספקה כוללת100,000,000

שיעור מחזור0%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים1.154901467997254,2025-02-14

המחיר הנמוך ביותר0.04592977819465978,2025-09-25

בלוקצ'יין ציבוריBSC

מבואDIN is the First AI Agent Blockchain. Created from the foundation of the Data Intelligence Network, DIN is designed to provide comprehensive solutions and infrastructure for AI agents and decentralized AI applications (dAI-Apps).

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

ExchangeDEX+
קנה קריפטושווקיםספוטחוזים עתידיים500Xלהרוויחאירועים
עוד
Gold Bar & BTC Giveaway2000g
MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.
לְחַפֵּשׂ
מועדפים
DIN/USDT
DIN
----
--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (DIN)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
גרף
מידע
ספר הזמנות
מסחר בשוק
ספר הזמנות
מסחר בשוק
ספר הזמנות
מסחר בשוק
מסחר בשוק
ספוט
הזמנות פתוחות (0)
היסטוריית הוראות
היסטוריית מסחר
עמדות (0)
MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.
DIN/USDT
--
--
‎--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (DIN)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
גרף
ספר הזמנות
מסחר בשוק
מידע
הזמנות פתוחות (0)
היסטוריית הוראות
היסטוריית מסחר
עמדות (0)
Loading...