Dohrnii סֵמֶל

Dohrnii מְחִיר(DHN)

1 DHN ל USDמחיר חי:

$3.221
$3.221$3.221
0.00%1D
USD
Dohrnii (DHN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:41:46 (UTC+8)

Dohrnii (DHN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 3.181
$ 3.181$ 3.181
24 שעות נמוך
$ 3.24
$ 3.24$ 3.24
גבוה 24 שעות

$ 3.181
$ 3.181$ 3.181

$ 3.24
$ 3.24$ 3.24

$ 55.73754618741059
$ 55.73754618741059$ 55.73754618741059

$ 0
$ 0$ 0

+0.06%

0.00%

+17.07%

+17.07%

Dohrnii (DHN) המחיר בזמן אמת של הוא $ 3.222. במהלך 24 השעות האחרונות, DHN נסחר בטווח שבין שפל של $ 3.181 לבין שיא של $ 3.24, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DHNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 55.73754618741059, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DHN השתנה ב +0.06% במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+17.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dohrnii (DHN) מידע שוק

No.549

$ 55.02M
$ 55.02M$ 55.02M

$ 74.26K
$ 74.26K$ 74.26K

$ 1.20B
$ 1.20B$ 1.20B

17.08M
17.08M 17.08M

372,000,000
372,000,000 372,000,000

372,000,000
372,000,000 372,000,000

4.59%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Dohrnii הוא $ 55.02M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 74.26K. ההיצע במחזור של DHN הוא 17.08M, עם היצע כולל של 372000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.20B.

Dohrnii (DHN) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Dohrniiהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 00.00%
30 ימים$ -1.792-35.74%
60 ימים$ +1.263+64.47%
90 ימים$ -0.754-18.97%
Dohrnii שינוי מחיר היום

היום,DHN רשם שינוי של $ 0 (0.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Dohrnii שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -1.792 (-35.74%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Dohrnii שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,DHN ראה שינוי של $ +1.263 (+64.47%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Dohrnii שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.754 (-18.97%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Dohrnii (DHN)?

בדוק את Dohrnii עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהDohrnii (DHN)

Dohrnii is a next-generation cryptocurrency education platform designed to empower investors through an interactive and gamified learning experience. The Dohrnii Academy provides structured, expert-curated courses that guide users through various aspects of blockchain technology, trading strategies, risk management, and decentralized finance (DeFi). By incorporating a Learn-to-Earn system, Dohrnii incentivizes user engagement by rewarding learners with $DHN tokens as they progress through lessons, complete quizzes, and participate in challenges.

Dohrnii זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Dohrniiההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקDHN את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Dohrniiאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךDohrnii לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Dohrniiתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Dohrnii (DHN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Dohrnii (DHN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Dohrnii.

בדוק את Dohrnii תחזית המחיר עכשיו‏!

Dohrnii (DHN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Dohrnii (DHN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DHN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Dohrnii (DHN)

מחפש איך לקנותDohrnii? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Dohrniiב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

DHN למטבעות מקומיים

Dohrnii מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Dohrnii, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרDohrnii הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Dohrnii

כמה שווה Dohrnii (DHN) היום?
החי DHNהמחיר ב USD הוא 3.222 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DHN ל USD?
המחיר הנוכחי של DHN ל USD הוא $ 3.222. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Dohrnii?
שווי השוק של DHN הוא $ 55.02M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DHN?
ההיצע במחזור של DHN הוא 17.08M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DHN?
‏‏DHN השיג מחיר שיא (ATH) של 55.73754618741059 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DHN?
DHN ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של DHN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DHN הוא $ 74.26K USD.
האם DHN יעלה השנה?
DHN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DHN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:41:46 (UTC+8)

Dohrnii (DHN) עדכונים חשובים מהתעשייה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

DHN-ל-USD מחשבון

סְכוּם

DHN
DHN
USD
USD

1 DHN = 3.222 USD

מסחרDHN

USDTDHN
$3.221
$3.221$3.221
0.00%

