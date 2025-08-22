dForce (DF) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.02894. במהלך 24 השעות האחרונות, DF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02868 לבין שיא של $ 0.03144, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.17809027693, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.020866556666731793.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, DF השתנה ב +0.41% במהלך השעה האחרונה, -4.85% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.47% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
dForce (DF) מידע שוק
No.759
$ 28.94M
$ 28.94M$ 28.94M
$ 62.86K
$ 62.86K$ 62.86K
$ 28.94M
$ 28.94M$ 28.94M
999.93M
999.93M 999.93M
999,926,146.6275177
999,926,146.6275177 999,926,146.6275177
999,926,146.6275177
999,926,146.6275177 999,926,146.6275177
100.00%
ETH
שווי השוק הנוכחי של dForce הוא $ 28.94M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 62.86K. ההיצע במחזור של DF הוא 999.93M, עם היצע כולל של 999926146.6275177. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 28.94M.
dForce (DF) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של dForceהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0014788
-4.85%
30 ימים
$ -0.00246
-7.84%
60 ימים
$ -0.00213
-6.86%
90 ימים
$ -0.02137
-42.48%
dForce שינוי מחיר היום
היום,DF רשם שינוי של $ -0.0014788 (-4.85%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
dForce שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00246 (-7.84%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
dForce שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,DF ראה שינוי של $ -0.00213 (-6.86%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
dForce שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.02137 (-42.48%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
dForce is advocating for building a full suite of DeFi protocols covering assets, lending, trading, staking, and bridge, serving as DeFi infrastructure in Web3.
dForce DAO is a community-driven project, with major protocol changes driven by the community and jointly decided by DF token holders through governance.
