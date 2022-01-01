dForce (DF) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי dForce (DF), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

dForce (DF) מידע dForce is advocating for building a full suite of DeFi protocols covering assets, lending, trading, staking, and bridge, serving as DeFi infrastructure in Web3. dForce DAO is a community-driven project, with major protocol changes driven by the community and jointly decided by DF token holders through governance. אתר רשמי: https://dforce.network/ מסמך לבן: https://github.com/dforce-network/documents/blob/master/white_papers/en/dForce_Whitepaper_V1.pdf סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x431ad2ff6a9c365805ebad47ee021148d6f7dbe0 קנה DFעכשיו!

dForce (DF) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור dForce (DF), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 28.23M $ 28.23M $ 28.23M ההיצע הכולל: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M אספקה במחזור: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M FDV (שווי מדולל מלא): $ 28.23M $ 28.23M $ 28.23M שיא כל הזמנים: $ 2 $ 2 $ 2 שפל כל הזמנים: $ 0.020866556666731793 $ 0.020866556666731793 $ 0.020866556666731793 מחיר נוכחי: $ 0.02823 $ 0.02823 $ 0.02823 למידע נוסף על dForce (DF) מחיר

dForce (DF) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של dForce (DF) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של DF אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות DFהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את DFטוקניומיקה, חקרו אתDFהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות DF מעוניין להוסיף את dForce (DF) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת DF, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות DF ב-MEXC עכשיו!

dForce (DF) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של DFעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה DF עכשיו את היסטוריית המחירים!

DF חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן DF עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו DF משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה DFעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

