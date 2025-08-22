עוד על DEFX

DeFinity Markets סֵמֶל

DeFinity Markets מְחִיר(DEFX)

1 DEFX ל USDמחיר חי:

$0.02926
$0.02926
0.00%1D
USD
DeFinity Markets (DEFX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:41:03 (UTC+8)

DeFinity Markets (DEFX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.02926
$ 0.02926
24 שעות נמוך
$ 0.034
$ 0.034
גבוה 24 שעות

$ 0.02926
$ 0.02926

$ 0.034
$ 0.034

$ 1.7922645368044652
$ 1.7922645368044652

$ 0.001196147812766748
$ 0.001196147812766748

0.00%

0.00%

+17.04%

+17.04%

DeFinity Markets (DEFX) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.02926. במהלך 24 השעות האחרונות, DEFX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02926 לבין שיא של $ 0.034, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DEFXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.7922645368044652, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.001196147812766748.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DEFX השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+17.04% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DeFinity Markets (DEFX) מידע שוק

No.6633

$ 0.00
$ 0.00

$ 33.58
$ 33.58

$ 5.02M
$ 5.02M

0.00
0.00

171,516,755
171,516,755

0
0

0.00%

ETH

שווי השוק הנוכחי של DeFinity Markets הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 33.58. ההיצע במחזור של DEFX הוא 0.00, עם היצע כולל של 0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.02M.

DeFinity Markets (DEFX) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של DeFinity Marketsהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 00.00%
30 ימים$ -0.00527-15.27%
60 ימים$ -0.00542-15.63%
90 ימים$ -0.01582-35.10%
DeFinity Markets שינוי מחיר היום

היום,DEFX רשם שינוי של $ 0 (0.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

DeFinity Markets שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00527 (-15.27%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

DeFinity Markets שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,DEFX ראה שינוי של $ -0.00542 (-15.63%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

DeFinity Markets שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.01582 (-35.10%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של DeFinity Markets (DEFX)?

בדוק את DeFinity Markets עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהDeFinity Markets (DEFX)

A New Era of Electronic Trading Bridging the gap between TradFi and Digital Assets. DeFinity Markets is a groundbreaking institutional digital asset business that ushers in a new era of electronic trading in the digital asset landscape.

DeFinity Markets זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול DeFinity Marketsההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקDEFX את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים DeFinity Marketsאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךDeFinity Markets לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

DeFinity Marketsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה DeFinity Markets (DEFX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות DeFinity Markets (DEFX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור DeFinity Markets.

בדוק את DeFinity Markets תחזית המחיר עכשיו‏!

DeFinity Markets (DEFX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של DeFinity Markets (DEFX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DEFX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות DeFinity Markets (DEFX)

מחפש איך לקנותDeFinity Markets? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש DeFinity Marketsב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

DEFX למטבעות מקומיים

DeFinity Markets מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של DeFinity Markets, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרDeFinity Markets הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על DeFinity Markets

כמה שווה DeFinity Markets (DEFX) היום?
החי DEFXהמחיר ב USD הוא 0.02926 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DEFX ל USD?
המחיר הנוכחי של DEFX ל USD הוא $ 0.02926. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של DeFinity Markets?
שווי השוק של DEFX הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DEFX?
ההיצע במחזור של DEFX הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DEFX?
‏‏DEFX השיג מחיר שיא (ATH) של 1.7922645368044652 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DEFX?
DEFX ‏‏רשם מחירATL של 0.001196147812766748 USD.
מהו נפח המסחר של DEFX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DEFX הוא $ 33.58 USD.
האם DEFX יעלה השנה?
DEFX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DEFX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:41:03 (UTC+8)

DeFinity Markets (DEFX) עדכונים חשובים מהתעשייה

חדשות חמות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

USDTDEFX
$0.02926
$0.02926
