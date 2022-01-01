DeFinity Markets (DEFX) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי DeFinity Markets (DEFX), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

DeFinity Markets (DEFX) מידע A New Era of Electronic Trading Bridging the gap between TradFi and Digital Assets. DeFinity Markets is a groundbreaking institutional digital asset business that ushers in a new era of electronic trading in the digital asset landscape. אתר רשמי: https://definity.network/ מסמך לבן: https://definity.network/lightpaper.pdf סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x5F474906637bdCDA05f29C74653F6962bb0f8eDa קנה DEFXעכשיו!

DeFinity Markets (DEFX) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור DeFinity Markets (DEFX), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 5.42M $ 5.42M $ 5.42M שיא כל הזמנים: $ 0.075 $ 0.075 $ 0.075 שפל כל הזמנים: $ 0.001196147812766748 $ 0.001196147812766748 $ 0.001196147812766748 מחיר נוכחי: $ 0.03162 $ 0.03162 $ 0.03162 למידע נוסף על DeFinity Markets (DEFX) מחיר

DeFinity Markets (DEFX) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של DeFinity Markets (DEFX) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של DEFX אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות DEFXהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את DEFXטוקניומיקה, חקרו אתDEFXהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות DEFX מעוניין להוסיף את DeFinity Markets (DEFX) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת DEFX, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות DEFX ב-MEXC עכשיו!

DeFinity Markets (DEFX) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של DEFXעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה DEFX עכשיו את היסטוריית המחירים!

DEFX חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן DEFX עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו DEFX משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה DEFXעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

