DeepBook סֵמֶל

DeepBook מְחִיר(DEEP)

1 DEEP ל USDמחיר חי:

$0.141412
$0.141412$0.141412
-4.72%1D
USD
DeepBook (DEEP) טבלת מחירים חיה
DeepBook (DEEP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.91%

-4.72%

-12.21%

-12.21%

DeepBook (DEEP) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.141439. במהלך 24 השעות האחרונות, DEEP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.138994 לבין שיא של $ 0.157998, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DEEPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.34355096308425953, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.010748527064621403.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DEEP השתנה ב +0.91% במהלך השעה האחרונה, -4.72% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.21% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DeepBook (DEEP) מידע שוק

No.119

34.30%

0.01%

SUI

שווי השוק הנוכחי של DeepBook הוא $ 485.14M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 5.00M. ההיצע במחזור של DEEP הוא 3.43B, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.41B.

DeepBook (DEEP) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של DeepBookהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0070053-4.72%
30 ימים$ -0.051256-26.60%
60 ימים$ +0.01501+11.87%
90 ימים$ -0.03795-21.16%
DeepBook שינוי מחיר היום

היום,DEEP רשם שינוי של $ -0.0070053 (-4.72%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

DeepBook שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.051256 (-26.60%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

DeepBook שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,DEEP ראה שינוי של $ +0.01501 (+11.87%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

DeepBook שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.03795 (-21.16%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של DeepBook (DEEP)?

בדוק את DeepBook עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהDeepBook (DEEP)

DeepBook is a next-generation decentralized central limit order book (CLOB) built on Sui. DeepBook leverages Sui's parallel execution, sub-second latency, and low transaction fees to bring a highly performant, laser-fast on-chain exchange.

DeepBook זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול DeepBookההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקDEEP את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים DeepBookאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךDeepBook לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

DeepBookתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה DeepBook (DEEP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות DeepBook (DEEP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור DeepBook.

בדוק את DeepBook תחזית המחיר עכשיו‏!

DeepBook (DEEP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של DeepBook (DEEP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DEEP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות DeepBook (DEEP)

מחפש איך לקנותDeepBook? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש DeepBookב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

DEEP למטבעות מקומיים

1 DeepBook(DEEP) ל VND
3,721.967285
1 DeepBook(DEEP) ל AUD
A$0.21640167
1 DeepBook(DEEP) ל GBP
0.10466486
1 DeepBook(DEEP) ל EUR
0.12022315
1 DeepBook(DEEP) ל USD
$0.141439
1 DeepBook(DEEP) ל MYR
RM0.5940438
1 DeepBook(DEEP) ל TRY
5.79758461
1 DeepBook(DEEP) ל JPY
¥20.791533
1 DeepBook(DEEP) ל ARS
ARS$189.85074092
1 DeepBook(DEEP) ל RUB
11.41271291
1 DeepBook(DEEP) ל INR
12.37874128
1 DeepBook(DEEP) ל IDR
Rp2,281.27387417
1 DeepBook(DEEP) ל KRW
196.44179832
1 DeepBook(DEEP) ל PHP
8.01251935
1 DeepBook(DEEP) ל EGP
￡E.6.86120589
1 DeepBook(DEEP) ל BRL
R$0.7637706
1 DeepBook(DEEP) ל CAD
C$0.19518582
1 DeepBook(DEEP) ל BDT
17.20746874
1 DeepBook(DEEP) ל NGN
216.26730295
1 DeepBook(DEEP) ל COP
$565.756
1 DeepBook(DEEP) ל ZAR
R.2.48366884
1 DeepBook(DEEP) ל UAH
5.86264655
1 DeepBook(DEEP) ל VES
Bs19.80146
1 DeepBook(DEEP) ל CLP
$135.78144
1 DeepBook(DEEP) ל PKR
Rs40.10078528
1 DeepBook(DEEP) ל KZT
75.67552256
1 DeepBook(DEEP) ל THB
฿4.58403799
1 DeepBook(DEEP) ל TWD
NT$4.30823194
1 DeepBook(DEEP) ל AED
د.إ0.51908113
1 DeepBook(DEEP) ל CHF
Fr0.1131512
1 DeepBook(DEEP) ל HKD
HK$1.10463859
1 DeepBook(DEEP) ל AMD
֏54.14850676
1 DeepBook(DEEP) ל MAD
.د.م1.272951
1 DeepBook(DEEP) ל MXN
$2.62652223
1 DeepBook(DEEP) ל SAR
ريال0.53039625
1 DeepBook(DEEP) ל PLN
0.51483796
1 DeepBook(DEEP) ל RON
лв0.60960209
1 DeepBook(DEEP) ל SEK
kr1.34508489
1 DeepBook(DEEP) ל BGN
лв0.23620313
1 DeepBook(DEEP) ל HUF
Ft48.01005416
1 DeepBook(DEEP) ל CZK
2.96597583
1 DeepBook(DEEP) ל KWD
د.ك0.043138895
1 DeepBook(DEEP) ל ILS
0.47523504
1 DeepBook(DEEP) ל AOA
Kz128.93154923
1 DeepBook(DEEP) ל BHD
.د.ب0.053322503
1 DeepBook(DEEP) ל BMD
$0.141439
1 DeepBook(DEEP) ל DKK
kr0.90096643
1 DeepBook(DEEP) ל HNL
L3.70287302
1 DeepBook(DEEP) ל MUR
6.45527596
1 DeepBook(DEEP) ל NAD
$2.47942567
1 DeepBook(DEEP) ל NOK
kr1.42429073
1 DeepBook(DEEP) ל NZD
$0.2404463
1 DeepBook(DEEP) ל PAB
B/.0.141439
1 DeepBook(DEEP) ל PGK
K0.59687258
1 DeepBook(DEEP) ל QAR
ر.ق0.51342357
1 DeepBook(DEEP) ל RSD
דין.14.15945829

DeepBook מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של DeepBook, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרDeepBook הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על DeepBook

כמה שווה DeepBook (DEEP) היום?
החי DEEPהמחיר ב USD הוא 0.141439 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DEEP ל USD?
המחיר הנוכחי של DEEP ל USD הוא $ 0.141439. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של DeepBook?
שווי השוק של DEEP הוא $ 485.14M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DEEP?
ההיצע במחזור של DEEP הוא 3.43B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DEEP?
‏‏DEEP השיג מחיר שיא (ATH) של 0.34355096308425953 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DEEP?
DEEP ‏‏רשם מחירATL של 0.010748527064621403 USD.
מהו נפח המסחר של DEEP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DEEP הוא $ 5.00M USD.
האם DEEP יעלה השנה?
DEEP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DEEP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
DeepBook (DEEP) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi

Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi).

הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

August 23, 2025

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

