Zero1 Labs (DEAI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.05485. במהלך 24 השעות האחרונות, DEAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.05364 לבין שיא של $ 0.06419, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DEAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.249041951512232, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.04008505571376944.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, DEAI השתנה ב +1.10% במהלך השעה האחרונה, -11.21% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-18.37% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Zero1 Labs (DEAI) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Zero1 Labs הוא $ 5.00M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 141.18K. ההיצע במחזור של DEAI הוא 91.22M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 54.85M.
Zero1 Labs (DEAI) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Zero1 Labsהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0069237
-11.21%
30 ימים
$ +0.00281
+5.39%
60 ימים
$ -0.00025
-0.46%
90 ימים
$ -0.06858
-55.57%
Zero1 Labs שינוי מחיר היום
היום,DEAI רשם שינוי של $ -0.0069237 (-11.21%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Zero1 Labs שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00281 (+5.39%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Zero1 Labs שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,DEAI ראה שינוי של $ -0.00025 (-0.46%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Zero1 Labs שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.06858 (-55.57%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Zero1 Labs (DEAI)?
Zero1 Labs is the first inclusive Proof-of-Stake-based Decentralized Artificial Intelligence (“DeAI”) ecosystem committed to fostering AI innovation through our Zero Construct Program (ZCP).
Zero1 Labsתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Zero1 Labs (DEAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Zero1 Labs (DEAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Zero1 Labs.
הבנת הטוקנומיקה של Zero1 Labs (DEAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DEAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
