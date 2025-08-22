עוד על DEAI

DEAI מידע על מחיר

DEAI מסמך לבן

DEAI אתר רשמי

DEAI טוקניומיקה

DEAI תחזית מחיר

DEAI היסטוריה

DEAI מדריך קנייה

DEAIממיר מטבעות לפיאט

DEAI ספוט

DEAI חוזים עתידיים של USDT-M

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Zero1 Labs סֵמֶל

Zero1 Labs מְחִיר(DEAI)

1 DEAI ל USDמחיר חי:

$0.05484
$0.05484$0.05484
-11.21%1D
USD
Zero1 Labs (DEAI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:10:50 (UTC+8)

Zero1 Labs (DEAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.05364
$ 0.05364$ 0.05364
24 שעות נמוך
$ 0.06419
$ 0.06419$ 0.06419
גבוה 24 שעות

$ 0.05364
$ 0.05364$ 0.05364

$ 0.06419
$ 0.06419$ 0.06419

$ 1.249041951512232
$ 1.249041951512232$ 1.249041951512232

$ 0.04008505571376944
$ 0.04008505571376944$ 0.04008505571376944

+1.10%

-11.21%

-18.37%

-18.37%

Zero1 Labs (DEAI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.05485. במהלך 24 השעות האחרונות, DEAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.05364 לבין שיא של $ 0.06419, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DEAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.249041951512232, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.04008505571376944.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DEAI השתנה ב +1.10% במהלך השעה האחרונה, -11.21% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-18.37% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Zero1 Labs (DEAI) מידע שוק

No.1409

$ 5.00M
$ 5.00M$ 5.00M

$ 141.18K
$ 141.18K$ 141.18K

$ 54.85M
$ 54.85M$ 54.85M

91.22M
91.22M 91.22M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

9.12%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Zero1 Labs הוא $ 5.00M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 141.18K. ההיצע במחזור של DEAI הוא 91.22M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 54.85M.

Zero1 Labs (DEAI) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Zero1 Labsהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0069237-11.21%
30 ימים$ +0.00281+5.39%
60 ימים$ -0.00025-0.46%
90 ימים$ -0.06858-55.57%
Zero1 Labs שינוי מחיר היום

היום,DEAI רשם שינוי של $ -0.0069237 (-11.21%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Zero1 Labs שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00281 (+5.39%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Zero1 Labs שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,DEAI ראה שינוי של $ -0.00025 (-0.46%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Zero1 Labs שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.06858 (-55.57%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Zero1 Labs (DEAI)?

בדוק את Zero1 Labs עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהZero1 Labs (DEAI)

Zero1 Labs is the first inclusive Proof-of-Stake-based Decentralized Artificial Intelligence (“DeAI”) ecosystem committed to fostering AI innovation through our Zero Construct Program (ZCP).

Zero1 Labs זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Zero1 Labsההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקDEAI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Zero1 Labsאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךZero1 Labs לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Zero1 Labsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Zero1 Labs (DEAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Zero1 Labs (DEAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Zero1 Labs.

בדוק את Zero1 Labs תחזית המחיר עכשיו‏!

Zero1 Labs (DEAI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Zero1 Labs (DEAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DEAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Zero1 Labs (DEAI)

מחפש איך לקנותZero1 Labs? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Zero1 Labsב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

DEAI למטבעות מקומיים

1 Zero1 Labs(DEAI) ל VND
1,443.37775
1 Zero1 Labs(DEAI) ל AUD
A$0.0839205
1 Zero1 Labs(DEAI) ל GBP
0.0400405
1 Zero1 Labs(DEAI) ל EUR
0.0466225
1 Zero1 Labs(DEAI) ל USD
$0.05485
1 Zero1 Labs(DEAI) ל MYR
RM0.23037
1 Zero1 Labs(DEAI) ל TRY
2.2483015
1 Zero1 Labs(DEAI) ל JPY
¥8.06295
1 Zero1 Labs(DEAI) ל ARS
ARS$72.45685
1 Zero1 Labs(DEAI) ל RUB
4.4346225
1 Zero1 Labs(DEAI) ל INR
4.8021175
1 Zero1 Labs(DEAI) ל IDR
Rp884.6772955
1 Zero1 Labs(DEAI) ל KRW
76.074756
1 Zero1 Labs(DEAI) ל PHP
3.1072525
1 Zero1 Labs(DEAI) ל EGP
￡E.2.661322
1 Zero1 Labs(DEAI) ל BRL
R$0.297287
1 Zero1 Labs(DEAI) ל CAD
C$0.075693
1 Zero1 Labs(DEAI) ל BDT
6.673051
1 Zero1 Labs(DEAI) ל NGN
83.8683925
1 Zero1 Labs(DEAI) ל COP
$220.280891
1 Zero1 Labs(DEAI) ל ZAR
R.0.9626175
1 Zero1 Labs(DEAI) ל UAH
2.2735325
1 Zero1 Labs(DEAI) ל VES
Bs7.679
1 Zero1 Labs(DEAI) ל CLP
$52.656
1 Zero1 Labs(DEAI) ל PKR
Rs15.551072
1 Zero1 Labs(DEAI) ל KZT
29.346944
1 Zero1 Labs(DEAI) ל THB
฿1.778237
1 Zero1 Labs(DEAI) ל TWD
NT$1.670731
1 Zero1 Labs(DEAI) ל AED
د.إ0.2012995
1 Zero1 Labs(DEAI) ל CHF
Fr0.04388
1 Zero1 Labs(DEAI) ל HKD
HK$0.4283785
1 Zero1 Labs(DEAI) ל AMD
֏20.998774
1 Zero1 Labs(DEAI) ל MAD
.د.م0.49365
1 Zero1 Labs(DEAI) ל MXN
$1.0218555
1 Zero1 Labs(DEAI) ל SAR
ريال0.2056875
1 Zero1 Labs(DEAI) ל PLN
0.199654
1 Zero1 Labs(DEAI) ל RON
лв0.236952
1 Zero1 Labs(DEAI) ל SEK
kr0.5216235
1 Zero1 Labs(DEAI) ל BGN
лв0.0915995
1 Zero1 Labs(DEAI) ל HUF
Ft18.6308995
1 Zero1 Labs(DEAI) ל CZK
1.1502045
1 Zero1 Labs(DEAI) ל KWD
د.ك0.01672925
1 Zero1 Labs(DEAI) ל ILS
0.1848445
1 Zero1 Labs(DEAI) ל AOA
Kz49.9996145
1 Zero1 Labs(DEAI) ל BHD
.د.ب0.02067845
1 Zero1 Labs(DEAI) ל BMD
$0.05485
1 Zero1 Labs(DEAI) ל DKK
kr0.3493945
1 Zero1 Labs(DEAI) ל HNL
L1.435973
1 Zero1 Labs(DEAI) ל MUR
2.503354
1 Zero1 Labs(DEAI) ל NAD
$0.9615205
1 Zero1 Labs(DEAI) ל NOK
kr0.5534365
1 Zero1 Labs(DEAI) ל NZD
$0.093245
1 Zero1 Labs(DEAI) ל PAB
B/.0.05485
1 Zero1 Labs(DEAI) ל PGK
K0.231467
1 Zero1 Labs(DEAI) ל QAR
ر.ق0.1991055
1 Zero1 Labs(DEAI) ל RSD
дин.5.491582

Zero1 Labs מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Zero1 Labs, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרZero1 Labs הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Zero1 Labs

כמה שווה Zero1 Labs (DEAI) היום?
החי DEAIהמחיר ב USD הוא 0.05485 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DEAI ל USD?
המחיר הנוכחי של DEAI ל USD הוא $ 0.05485. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Zero1 Labs?
שווי השוק של DEAI הוא $ 5.00M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DEAI?
ההיצע במחזור של DEAI הוא 91.22M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DEAI?
‏‏DEAI השיג מחיר שיא (ATH) של 1.249041951512232 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DEAI?
DEAI ‏‏רשם מחירATL של 0.04008505571376944 USD.
מהו נפח המסחר של DEAI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DEAI הוא $ 141.18K USD.
האם DEAI יעלה השנה?
DEAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DEAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:10:50 (UTC+8)

Zero1 Labs (DEAI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

DEAI-ל-USD מחשבון

סְכוּם

DEAI
DEAI
USD
USD

1 DEAI = 0.05485 USD

מסחרDEAI

USDTDEAI
$0.05484
$0.05484$0.05484
-11.23%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד