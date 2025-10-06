Roboton מחיר היום

מחיר Roboton (DCT) בזמן אמת היום הוא $ 0.006095, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DCT ל USD הוא $ 0.006095 לכל DCT.

Roboton כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- DCT. ב‑24 השעות האחרונות, DCT סחר בין $ 0.006091 (נמוך) ל $ 0.006099 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, DCT נע ב +0.01% בשעה האחרונה ו -0.32% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 74.98K.

Roboton (DCT) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 74.98K$ 74.98K $ 74.98K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 304.75M$ 304.75M $ 304.75M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 50,000,000,000 50,000,000,000 50,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי TRX

שווי השוק הנוכחי של Roboton הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 74.98K. ההיצע במחזור של DCT הוא --, עם היצע כולל של 50000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 304.75M.