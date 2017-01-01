DAO Maker (DAO) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי DAO Maker (DAO), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

DAO Maker (DAO) מידע DAO Maker is a platform that aims to redefine venture capital for the masses, by providing scalable technologies and funding support to tokenized startups. This venture capital fund was first conceptualized in 2017. It has since evolved to create low turnout frameworks, which has enabled many retail investors and individuals to become active in venture capital. When funding through DAO Maker, the risks for both parties – the investors and the startups – are significantly reduced. אתר רשמי: https://daomaker.com/ מסמך לבן: https://drive.google.com/file/d/1tPRMktnros6ifJLfvQkrT6mAmEJvUufT/view סייר בלוקים: https://solscan.io/token/85aM5XJhdDeUw4MbGKM56zmWnsRyh76zUVut97uPjiCg קנה DAOעכשיו!

DAO Maker (DAO) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור DAO Maker (DAO), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 24.63M $ 24.63M $ 24.63M ההיצע הכולל: $ 278.51M $ 278.51M $ 278.51M אספקה במחזור: $ 202.69M $ 202.69M $ 202.69M FDV (שווי מדולל מלא): $ 33.84M $ 33.84M $ 33.84M שיא כל הזמנים: $ 19.98 $ 19.98 $ 19.98 שפל כל הזמנים: $ 0.10402367680053178 $ 0.10402367680053178 $ 0.10402367680053178 מחיר נוכחי: $ 0.1215 $ 0.1215 $ 0.1215 למידע נוסף על DAO Maker (DAO) מחיר

DAO Maker (DAO) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של DAO Maker (DAO) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של DAO אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות DAOהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את DAOטוקניומיקה, חקרו אתDAOהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות DAO מעוניין להוסיף את DAO Maker (DAO) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת DAO, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות DAO ב-MEXC עכשיו!

DAO Maker (DAO) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של DAOעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה DAO עכשיו את היסטוריית המחירים!

DAO חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן DAO עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו DAO משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה DAOעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!