Ctomorrow Platform סֵמֶל

Ctomorrow Platform מְחִיר(CTP)

1 CTP ל USDמחיר חי:

$0.002009
$0.002009$0.002009
-2.33%1D
USD
Ctomorrow Platform (CTP) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:20:32 (UTC+8)

Ctomorrow Platform (CTP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.002002
$ 0.002002$ 0.002002
24 שעות נמוך
$ 0.002066
$ 0.002066$ 0.002066
גבוה 24 שעות

$ 0.002002
$ 0.002002$ 0.002002

$ 0.002066
$ 0.002066$ 0.002066

$ 0.9929921324944937
$ 0.9929921324944937$ 0.9929921324944937

$ 0.000632357997106018
$ 0.000632357997106018$ 0.000632357997106018

-0.15%

-2.33%

-4.43%

-4.43%

Ctomorrow Platform (CTP) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.002008. במהלך 24 השעות האחרונות, CTP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.002002 לבין שיא של $ 0.002066, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CTPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.9929921324944937, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000632357997106018.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CTP השתנה ב -0.15% במהלך השעה האחרונה, -2.33% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.43% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ctomorrow Platform (CTP) מידע שוק

No.1615

$ 3.27M
$ 3.27M$ 3.27M

$ 70.76K
$ 70.76K$ 70.76K

$ 18.07M
$ 18.07M$ 18.07M

1.63B
1.63B 1.63B

9,000,000,000
9,000,000,000 9,000,000,000

9,000,000,000
9,000,000,000 9,000,000,000

18.11%

BSC

שווי השוק הנוכחי של Ctomorrow Platform הוא $ 3.27M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 70.76K. ההיצע במחזור של CTP הוא 1.63B, עם היצע כולל של 9000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.07M.

Ctomorrow Platform (CTP) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Ctomorrow Platformהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00004793-2.33%
30 ימים$ -0.000021-1.04%
60 ימים$ +0.000589+41.50%
90 ימים$ -0.000182-8.32%
Ctomorrow Platform שינוי מחיר היום

היום,CTP רשם שינוי של $ -0.00004793 (-2.33%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Ctomorrow Platform שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000021 (-1.04%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Ctomorrow Platform שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,CTP ראה שינוי של $ +0.000589 (+41.50%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Ctomorrow Platform שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000182 (-8.32%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Ctomorrow Platform (CTP)?

בדוק את Ctomorrow Platform עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהCtomorrow Platform (CTP)

CTomorrow's Smart Data Factory, where AI skin scanning meets personalized cosmetic solutions and earning rewards with our S2E (Scan to Earn) system a variation of M2E (Move to Earn). Join us to revolutionize skincare with AI precision and integrated $CTP rewards. Experience the future with Tomorrow's Smart Data Factory - where every scan brings you closer to your best skin.

Ctomorrow Platform זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Ctomorrow Platformההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקCTP את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Ctomorrow Platformאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךCtomorrow Platform לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Ctomorrow Platformתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Ctomorrow Platform (CTP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Ctomorrow Platform (CTP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Ctomorrow Platform.

בדוק את Ctomorrow Platform תחזית המחיר עכשיו‏!

Ctomorrow Platform (CTP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Ctomorrow Platform (CTP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CTP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Ctomorrow Platform (CTP)

מחפש איך לקנותCtomorrow Platform? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Ctomorrow Platformב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

CTP למטבעות מקומיים

Ctomorrow Platform מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Ctomorrow Platform, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרCtomorrow Platform הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Ctomorrow Platform

כמה שווה Ctomorrow Platform (CTP) היום?
החי CTPהמחיר ב USD הוא 0.002008 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CTP ל USD?
המחיר הנוכחי של CTP ל USD הוא $ 0.002008. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Ctomorrow Platform?
שווי השוק של CTP הוא $ 3.27M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CTP?
ההיצע במחזור של CTP הוא 1.63B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CTP?
‏‏CTP השיג מחיר שיא (ATH) של 0.9929921324944937 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CTP?
CTP ‏‏רשם מחירATL של 0.000632357997106018 USD.
מהו נפח המסחר של CTP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CTP הוא $ 70.76K USD.
האם CTP יעלה השנה?
CTP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CTP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:20:32 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

