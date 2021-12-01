Ctomorrow Platform (CTP) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Ctomorrow Platform (CTP), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Ctomorrow Platform (CTP) מידע CTomorrow's Smart Data Factory, where AI skin scanning meets personalized cosmetic solutions and earning rewards with our S2E (Scan to Earn) system a variation of M2E (Move to Earn). Join us to revolutionize skincare with AI precision and integrated $CTP rewards. Experience the future with Tomorrow's Smart Data Factory - where every scan brings you closer to your best skin. אתר רשמי: https://ctomorrow.io מסמך לבן: https://ctomorrow.io/wp-content/uploads/2021/12/CTomorrow-White-Paper-v1.1.0_Web_Version.pdf סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0xb850CAC12Ab85d4400db61ac78DC5Fc2418b6868 קנה CTPעכשיו!

Ctomorrow Platform (CTP) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Ctomorrow Platform (CTP), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 3.19M $ 3.19M $ 3.19M ההיצע הכולל: $ 9.00B $ 9.00B $ 9.00B אספקה במחזור: $ 1.63B $ 1.63B $ 1.63B FDV (שווי מדולל מלא): $ 17.62M $ 17.62M $ 17.62M שיא כל הזמנים: $ 0.0117 $ 0.0117 $ 0.0117 שפל כל הזמנים: $ 0.000632357997106018 $ 0.000632357997106018 $ 0.000632357997106018 מחיר נוכחי: $ 0.001958 $ 0.001958 $ 0.001958 למידע נוסף על Ctomorrow Platform (CTP) מחיר

Ctomorrow Platform (CTP) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Ctomorrow Platform (CTP) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של CTP אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות CTPהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את CTPטוקניומיקה, חקרו אתCTPהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות CTP מעוניין להוסיף את Ctomorrow Platform (CTP) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת CTP, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות CTP ב-MEXC עכשיו!

Ctomorrow Platform (CTP) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של CTPעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה CTP עכשיו את היסטוריית המחירים!

CTP חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן CTP עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו CTP משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה CTPעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

