CryptoTradingFund סֵמֶל

CryptoTradingFund מְחִיר(CTF)

1 CTF ל USDמחיר חי:

$0.3
$0.3$0.3
-0.43%1D
USD
CryptoTradingFund (CTF) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:20:16 (UTC+8)

CryptoTradingFund (CTF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.3
$ 0.3$ 0.3
24 שעות נמוך
$ 0.3107
$ 0.3107$ 0.3107
גבוה 24 שעות

$ 0.3
$ 0.3$ 0.3

$ 0.3107
$ 0.3107$ 0.3107

$ 2.41153717499516
$ 2.41153717499516$ 2.41153717499516

$ 0.000555272760428229
$ 0.000555272760428229$ 0.000555272760428229

0.00%

-0.43%

-1.74%

-1.74%

CryptoTradingFund (CTF) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.3. במהלך 24 השעות האחרונות, CTF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.3 לבין שיא של $ 0.3107, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CTFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.41153717499516, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000555272760428229.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CTF השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -0.43% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.74% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CryptoTradingFund (CTF) מידע שוק

No.1990

$ 1.42M
$ 1.42M$ 1.42M

$ 1.77K
$ 1.77K$ 1.77K

$ 35.97M
$ 35.97M$ 35.97M

4.73M
4.73M 4.73M

119,899,970.50459714
119,899,970.50459714 119,899,970.50459714

MATIC

שווי השוק הנוכחי של CryptoTradingFund הוא $ 1.42M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.77K. ההיצע במחזור של CTF הוא 4.73M, עם היצע כולל של 119899970.50459714. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 35.97M.

CryptoTradingFund (CTF) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של CryptoTradingFundהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.001296-0.43%
30 ימים$ -0.0087-2.82%
60 ימים$ -0.0485-13.92%
90 ימים$ -0.1-25.00%
CryptoTradingFund שינוי מחיר היום

היום,CTF רשם שינוי של $ -0.001296 (-0.43%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

CryptoTradingFund שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0087 (-2.82%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

CryptoTradingFund שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,CTF ראה שינוי של $ -0.0485 (-13.92%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

CryptoTradingFund שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.1 (-25.00%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של CryptoTradingFund (CTF)?

בדוק את CryptoTradingFund עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהCryptoTradingFund (CTF)

A community-driven innovative Framework where your Rewards actively serve you, generating passive income through blockchain purchases.

CryptoTradingFund זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול CryptoTradingFundההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקCTF את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים CryptoTradingFundאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךCryptoTradingFund לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

CryptoTradingFundתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה CryptoTradingFund (CTF) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות CryptoTradingFund (CTF) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור CryptoTradingFund.

בדוק את CryptoTradingFund תחזית המחיר עכשיו‏!

CryptoTradingFund (CTF) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של CryptoTradingFund (CTF) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CTF הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות CryptoTradingFund (CTF)

מחפש איך לקנותCryptoTradingFund? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש CryptoTradingFundב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

CTF למטבעות מקומיים

1 CryptoTradingFund(CTF) ל VND
7,894.5
1 CryptoTradingFund(CTF) ל AUD
A$0.462
1 CryptoTradingFund(CTF) ל GBP
0.222
1 CryptoTradingFund(CTF) ל EUR
0.255
1 CryptoTradingFund(CTF) ל USD
$0.3
1 CryptoTradingFund(CTF) ל MYR
RM1.26
1 CryptoTradingFund(CTF) ל TRY
12.3
1 CryptoTradingFund(CTF) ל JPY
¥44.1
1 CryptoTradingFund(CTF) ל ARS
ARS$396.825
1 CryptoTradingFund(CTF) ל RUB
24.255
1 CryptoTradingFund(CTF) ל INR
26.265
1 CryptoTradingFund(CTF) ל IDR
Rp4,838.709
1 CryptoTradingFund(CTF) ל KRW
416.664
1 CryptoTradingFund(CTF) ל PHP
16.998
1 CryptoTradingFund(CTF) ל EGP
￡E.14.55
1 CryptoTradingFund(CTF) ל BRL
R$1.626
1 CryptoTradingFund(CTF) ל CAD
C$0.414
1 CryptoTradingFund(CTF) ל BDT
36.498
1 CryptoTradingFund(CTF) ל NGN
458.715
1 CryptoTradingFund(CTF) ל COP
$1,204.818
1 CryptoTradingFund(CTF) ל ZAR
R.5.271
1 CryptoTradingFund(CTF) ל UAH
12.435
1 CryptoTradingFund(CTF) ל VES
Bs42
1 CryptoTradingFund(CTF) ל CLP
$288
1 CryptoTradingFund(CTF) ל PKR
Rs85.056
1 CryptoTradingFund(CTF) ל KZT
160.512
1 CryptoTradingFund(CTF) ל THB
฿9.732
1 CryptoTradingFund(CTF) ל TWD
NT$9.144
1 CryptoTradingFund(CTF) ל AED
د.إ1.101
1 CryptoTradingFund(CTF) ל CHF
Fr0.24
1 CryptoTradingFund(CTF) ל HKD
HK$2.343
1 CryptoTradingFund(CTF) ל AMD
֏114.852
1 CryptoTradingFund(CTF) ל MAD
.د.م2.7
1 CryptoTradingFund(CTF) ל MXN
$5.589
1 CryptoTradingFund(CTF) ל SAR
ريال1.125
1 CryptoTradingFund(CTF) ל PLN
1.092
1 CryptoTradingFund(CTF) ל RON
лв1.293
1 CryptoTradingFund(CTF) ל SEK
kr2.856
1 CryptoTradingFund(CTF) ל BGN
лв0.501
1 CryptoTradingFund(CTF) ל HUF
Ft101.97
1 CryptoTradingFund(CTF) ל CZK
6.294
1 CryptoTradingFund(CTF) ל KWD
د.ك0.0915
1 CryptoTradingFund(CTF) ל ILS
1.011
1 CryptoTradingFund(CTF) ל AOA
Kz273.471
1 CryptoTradingFund(CTF) ל BHD
.د.ب0.1131
1 CryptoTradingFund(CTF) ל BMD
$0.3
1 CryptoTradingFund(CTF) ל DKK
kr1.914
1 CryptoTradingFund(CTF) ל HNL
L7.854
1 CryptoTradingFund(CTF) ל MUR
13.692
1 CryptoTradingFund(CTF) ל NAD
$5.259
1 CryptoTradingFund(CTF) ל NOK
kr3.027
1 CryptoTradingFund(CTF) ל NZD
$0.51
1 CryptoTradingFund(CTF) ל PAB
B/.0.3
1 CryptoTradingFund(CTF) ל PGK
K1.266
1 CryptoTradingFund(CTF) ל QAR
ر.ق1.089
1 CryptoTradingFund(CTF) ל RSD
дин.30.036

CryptoTradingFund מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של CryptoTradingFund, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרCryptoTradingFund הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על CryptoTradingFund

כמה שווה CryptoTradingFund (CTF) היום?
החי CTFהמחיר ב USD הוא 0.3 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CTF ל USD?
המחיר הנוכחי של CTF ל USD הוא $ 0.3. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של CryptoTradingFund?
שווי השוק של CTF הוא $ 1.42M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CTF?
ההיצע במחזור של CTF הוא 4.73M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CTF?
‏‏CTF השיג מחיר שיא (ATH) של 2.41153717499516 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CTF?
CTF ‏‏רשם מחירATL של 0.000555272760428229 USD.
מהו נפח המסחר של CTF?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CTF הוא $ 1.77K USD.
האם CTF יעלה השנה?
CTF ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CTF תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:20:16 (UTC+8)

CryptoTradingFund (CTF) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

