CTF

A community-driven innovative Framework where your Rewards actively serve you, generating passive income through blockchain purchases.

שֵׁםCTF

דירוגNo.2144

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.02%

אספקת מחזור4,727,303.7678684

מקסימום היצע0

אספקה כוללת119,899,970.13587432

שיעור מחזור%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים2.41153717499516,2024-04-20

המחיר הנמוך ביותר0.000555272760428229,2023-12-23

בלוקצ'יין ציבוריMATIC

מבואA community-driven innovative Framework where your Rewards actively serve you, generating passive income through blockchain purchases.

מגזר

מדיה חברתית

הצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

