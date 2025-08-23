עוד על CTA

Cross The Ages סֵמֶל

Cross The Ages מְחִיר(CTA)

Cross The Ages (CTA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:20:08 (UTC+8)

Cross The Ages (CTA) מידע על מחיר (USD)

-0.28%

-0.64%

-14.70%

-14.70%

Cross The Ages (CTA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.03679. במהלך 24 השעות האחרונות, CTA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0355 לבין שיא של $ 0.03909, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CTAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.4626006490895327, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01308060535556775.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CTA השתנה ב -0.28% במהלך השעה האחרונה, -0.64% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.70% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cross The Ages (CTA) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Cross The Ages הוא $ 18.40M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 204.13K. ההיצע במחזור של CTA הוא 500.00M, עם היצע כולל של 500000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.40M.

Cross The Ages (CTA) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Cross The Agesהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0002369-0.64%
30 ימים$ -0.01035-21.96%
60 ימים$ -0.02419-39.67%
90 ימים$ +0.00218+6.29%
Cross The Ages שינוי מחיר היום

היום,CTA רשם שינוי של $ -0.0002369 (-0.64%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Cross The Ages שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.01035 (-21.96%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Cross The Ages שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,CTA ראה שינוי של $ -0.02419 (-39.67%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Cross The Ages שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.00218 (+6.29%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Cross The Ages (CTA)?

בדוק את Cross The Ages עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהCross The Ages (CTA)

Cross The Ages is first and foremost a multimedia Intellectual Property (IP) grounded in a futuristic fantasy meets sci-fi epic narrative that forms the foundation of an experiential ecosystem blending virtual and real worlds. The CTA ecosystem will include gaming, E-sports, animation, collectibles, as well as an underlying gaming investment model where investment in the gaming virtual World of Artellium can translate into the renewable energy transition through clean energy production in the real World.

Cross The Ages זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Cross The Agesההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקCTA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Cross The Agesאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךCross The Ages לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Cross The Agesתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Cross The Ages (CTA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Cross The Ages (CTA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Cross The Ages.

בדוק את Cross The Ages תחזית המחיר עכשיו‏!

Cross The Ages (CTA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Cross The Ages (CTA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CTA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Cross The Ages (CTA)

מחפש איך לקנותCross The Ages? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Cross The Agesב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

CTA למטבעות מקומיים

Cross The Ages מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Cross The Ages, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרCross The Ages הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Cross The Ages

כמה שווה Cross The Ages (CTA) היום?
החי CTAהמחיר ב USD הוא 0.03679 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CTA ל USD?
המחיר הנוכחי של CTA ל USD הוא $ 0.03679. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Cross The Ages?
שווי השוק של CTA הוא $ 18.40M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CTA?
ההיצע במחזור של CTA הוא 500.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CTA?
‏‏CTA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.4626006490895327 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CTA?
CTA ‏‏רשם מחירATL של 0.01308060535556775 USD.
מהו נפח המסחר של CTA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CTA הוא $ 204.13K USD.
האם CTA יעלה השנה?
CTA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CTA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:20:08 (UTC+8)

Cross The Ages (CTA) עדכונים חשובים מהתעשייה

08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

