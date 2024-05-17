CTA

Cross The Ages is first and foremost a multimedia Intellectual Property (IP) grounded in a futuristic fantasy meets sci-fi epic narrative that forms the foundation of an experiential ecosystem blending virtual and real worlds. The CTA ecosystem will include gaming, E-sports, animation, collectibles, as well as an underlying gaming investment model where investment in the gaming virtual World of Artellium can translate into the renewable energy transition through clean energy production in the real World.

שֵׁםCTA

דירוגNo.938

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.20%

אספקת מחזור500,000,000

מקסימום היצע500,000,000

אספקה כוללת500,000,000

שיעור מחזור1%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.4626006490895327,2024-05-17

המחיר הנמוך ביותר0.01308060535556775,2025-02-03

בלוקצ'יין ציבוריETH

