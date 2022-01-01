Cross The Ages (CTA) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Cross The Ages (CTA), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Cross The Ages (CTA) מידע Cross The Ages is first and foremost a multimedia Intellectual Property (IP) grounded in a futuristic fantasy meets sci-fi epic narrative that forms the foundation of an experiential ecosystem blending virtual and real worlds. The CTA ecosystem will include gaming, E-sports, animation, collectibles, as well as an underlying gaming investment model where investment in the gaming virtual World of Artellium can translate into the renewable energy transition through clean energy production in the real World. אתר רשמי: https://www.crosstheages.com/ מסמך לבן: https://whitepaper.crosstheages.com/ סייר בלוקים: https://solscan.io/token/CTAyri1T4d1QRfnmtSRpEsPS5tyH6shA1WTskhybmrMT קנה CTAעכשיו!

Cross The Ages (CTA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Cross The Ages (CTA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 18.89M $ 18.89M $ 18.89M ההיצע הכולל: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M אספקה במחזור: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M FDV (שווי מדולל מלא): $ 18.89M $ 18.89M $ 18.89M שיא כל הזמנים: $ 0.4637 $ 0.4637 $ 0.4637 שפל כל הזמנים: $ 0.01308060535556775 $ 0.01308060535556775 $ 0.01308060535556775 מחיר נוכחי: $ 0.03778 $ 0.03778 $ 0.03778 למידע נוסף על Cross The Ages (CTA) מחיר

Cross The Ages (CTA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Cross The Ages (CTA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של CTA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות CTAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את CTAטוקניומיקה, חקרו אתCTAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות CTA מעוניין להוסיף את Cross The Ages (CTA) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת CTA, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות CTA ב-MEXC עכשיו!

Cross The Ages (CTA) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של CTAעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה CTA עכשיו את היסטוריית המחירים!

CTA חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן CTA עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו CTA משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה CTAעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!