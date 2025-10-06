Cisco Systems מחיר היום

מחיר Cisco Systems (CSCOON) בזמן אמת היום הוא $ 78.05, עם שינוי של 1.79% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CSCOON ל USD הוא $ 78.05 לכל CSCOON.

Cisco Systems כרגע מדורג במקום #1761 לפי שווי שוק של $ 1.93M, עם היצע במחזור של 24.79K CSCOON. ב‑24 השעות האחרונות, CSCOON סחר בין $ 77.86 (נמוך) ל $ 79.77 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 80.55381799246318, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 66.14352617950215.

ביצועים לטווח קצר, CSCOON נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו +7.89% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 59.34K.

Cisco Systems (CSCOON) מידע שוק

דירוג No.1761 שווי שוק $ 1.93M$ 1.93M $ 1.93M נפח (24 שעות) $ 59.34K$ 59.34K $ 59.34K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.93M$ 1.93M $ 1.93M אספקת מחזור 24.79K 24.79K 24.79K אספקה כוללת 24,790.87385292 24,790.87385292 24,790.87385292 בלוקצ'יין ציבורי ETH

