קבל Cisco Systems תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה CSCOON יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Cisco Systems % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $77.01 $77.01 $77.01 -0.22% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Cisco Systems תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Cisco Systems (CSCOON) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Cisco Systems ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 77.01 בשנת 2025. Cisco Systems (CSCOON) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Cisco Systems ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 80.8605 בשנת 2026. Cisco Systems (CSCOON) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של CSCOON הוא $ 84.9035 עם 10.25% שיעור צמיחה. Cisco Systems (CSCOON) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של CSCOON הוא $ 89.1487 עם 15.76% שיעור צמיחה. Cisco Systems (CSCOON) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של CSCOON הוא $ 93.6061 עם 21.55% שיעור צמיחה. Cisco Systems (CSCOON) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של CSCOON הוא $ 98.2864 עם 27.63% שיעור צמיחה. Cisco Systems (CSCOON) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Cisco Systems עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 160.0982. Cisco Systems (CSCOON) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Cisco Systems עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 260.7831. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 77.01 0.00%

2026 $ 80.8605 5.00%

2027 $ 84.9035 10.25%

2028 $ 89.1487 15.76%

2029 $ 93.6061 21.55%

2030 $ 98.2864 27.63%

2031 $ 103.2007 34.01%

2032 $ 108.3608 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 113.7788 47.75%

2034 $ 119.4677 55.13%

2035 $ 125.4411 62.89%

2036 $ 131.7132 71.03%

2037 $ 138.2988 79.59%

2038 $ 145.2138 88.56%

2039 $ 152.4745 97.99%

2040 $ 160.0982 107.89% הצג עוד לטווח קצר Cisco Systems תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 77.01 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 77.0205 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 77.0838 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 77.3264 0.41% Cisco Systems (CSCOON) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורCSCOONב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $77.01 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Cisco Systems (CSCOON) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורCSCOON , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $77.0205 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Cisco Systems (CSCOON) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורCSCOON , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $77.0838 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Cisco Systems (CSCOON) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורCSCOON הוא $77.3264 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Cisco Systems מחיר נוכחי $ 77.01$ 77.01 $ 77.01 שינוי מחיר (24 שעות) -0.22% שווי שוק $ 1.91M$ 1.91M $ 1.91M אספקת מחזור 24.79K 24.79K 24.79K נפח (24 שעות) $ 59.70K$ 59.70K $ 59.70K נפח (24 שעות) -- המחיר CSCOON העדכני הוא $ 77.01. יש לו שינוי של -0.22% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 59.70Kב 24 שעות. בנוסף, CSCOON יש כמות במעגל של 24.79K ושווי שוק כולל של $ 1.91M. צפה CSCOON במחיר חי

Cisco Systems מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בCisco Systemsדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלCisco Systems הוא 77.03USD. היצע במחזור של Cisco Systems(CSCOON) הוא 0.00 CSCOON , מה שמעניק לו שווי שוק של $1.91M . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.03% $ -2.5599 $ 79.72 $ 76.83

7 ימים 0.08% $ 5.6000 $ 80.4 $ 71.4

30 ימים 0.09% $ 6.5500 $ 80.4 $ 70.17 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Cisco Systems הראה תנועת מחירים של $-2.5599 , המשקפת -0.03% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Cisco Systems נסחר בשיא של $80.4 ושפל של $71.4 . נרשם שינוי במחיר של 0.08% . מגמה אחרונה זו מציגה אתCSCOON הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Cisco Systems חווה 0.09% שינוי, המשקף בערך $6.5500 לערכו. זה מצביע על כך ש CSCOON עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של Cisco Systems המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה CSCOON בהיסטוריית המחירים המלאה

איך Cisco Systems (CSCOON) מודול חיזוי מחיר עובד? Cisco Systems מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של CSCOONעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךCisco Systems לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של CSCOON , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Cisco Systems. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלCSCOON . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלCSCOON כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Cisco Systems.

מדוע CSCOON חיזוי מחירים חשוב?

CSCOON תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

