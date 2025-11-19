CROSS (CROSS) תחזית מחיר (USD)

קבל CROSS תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה CROSS יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של CROSS % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.12961 $0.12961 $0.12961 +1.67% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה CROSS תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) CROSS (CROSS) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, CROSS ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.12961 בשנת 2025. CROSS (CROSS) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, CROSS ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.136090 בשנת 2026. CROSS (CROSS) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של CROSS הוא $ 0.142895 עם 10.25% שיעור צמיחה. CROSS (CROSS) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של CROSS הוא $ 0.150039 עם 15.76% שיעור צמיחה. CROSS (CROSS) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של CROSS הוא $ 0.157541 עם 21.55% שיעור צמיחה. CROSS (CROSS) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של CROSS הוא $ 0.165418 עם 27.63% שיעור צמיחה. CROSS (CROSS) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של CROSS עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.269449. CROSS (CROSS) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של CROSS עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.438905. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.12961 0.00%

2026 $ 0.136090 5.00%

2027 $ 0.142895 10.25%

2028 $ 0.150039 15.76%

2029 $ 0.157541 21.55%

2030 $ 0.165418 27.63%

2031 $ 0.173689 34.01%

2032 $ 0.182374 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.191493 47.75%

2034 $ 0.201067 55.13%

2035 $ 0.211121 62.89%

2036 $ 0.221677 71.03%

2037 $ 0.232760 79.59%

2038 $ 0.244398 88.56%

2039 $ 0.256618 97.99%

2040 $ 0.269449 107.89% הצג עוד לטווח קצר CROSS תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.12961 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.129627 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.129734 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.130142 0.41% CROSS (CROSS) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורCROSSב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.12961 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. CROSS (CROSS) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורCROSS , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.129627 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. CROSS (CROSS) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורCROSS , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.129734 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. CROSS (CROSS) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורCROSS הוא $0.130142 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית CROSS מחיר נוכחי $ 0.12961$ 0.12961 $ 0.12961 שינוי מחיר (24 שעות) +1.67% שווי שוק $ 43.45M$ 43.45M $ 43.45M אספקת מחזור 335.22M 335.22M 335.22M נפח (24 שעות) $ 389.01K$ 389.01K $ 389.01K נפח (24 שעות) -- המחיר CROSS העדכני הוא $ 0.12961. יש לו שינוי של +1.67% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 389.01Kב 24 שעות. בנוסף, CROSS יש כמות במעגל של 335.22M ושווי שוק כולל של $ 43.45M. צפה CROSS במחיר חי

CROSS מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בCROSSדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלCROSS הוא 0.12961USD. היצע במחזור של CROSS(CROSS) הוא 0.00 CROSS , מה שמעניק לו שווי שוק של $43.45M . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.19% $ 0.020640 $ 0.13818 $ 0.10787

7 ימים 0.01% $ 0.001349 $ 0.2208 $ 0.09022

30 ימים 0.08% $ 0.009900 $ 0.2208 $ 0.09022 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,CROSS הראה תנועת מחירים של $0.020640 , המשקפת 0.19% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,CROSS נסחר בשיא של $0.2208 ושפל של $0.09022 . נרשם שינוי במחיר של 0.01% . מגמה אחרונה זו מציגה אתCROSS הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,CROSS חווה 0.08% שינוי, המשקף בערך $0.009900 לערכו. זה מצביע על כך ש CROSS עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של CROSS המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה CROSS בהיסטוריית המחירים המלאה

איך CROSS (CROSS) מודול חיזוי מחיר עובד? CROSS מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של CROSSעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךCROSS לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של CROSS , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של CROSS. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלCROSS . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלCROSS כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של CROSS.

מדוע CROSS חיזוי מחירים חשוב?

CROSS תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

