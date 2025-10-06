Crepe מחיר היום

מחיר Crepe (CREPE1) בזמן אמת היום הוא $ 0.000025569, עם שינוי של 6.25% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CREPE1 ל USD הוא $ 0.000025569 לכל CREPE1.

Crepe כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- CREPE1. ב‑24 השעות האחרונות, CREPE1 סחר בין $ 0.0000237 (נמוך) ל $ 0.000029876 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, CREPE1 נע ב +3.25% בשעה האחרונה ו -11.33% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 68.46K.

Crepe (CREPE1) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 68.46K$ 68.46K $ 68.46K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת ---- -- בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Crepe הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 68.46K. ההיצע במחזור של CREPE1 הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.