Creo Engine (CREO) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00595. במהלך 24 השעות האחרונות, CREO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.005891 לבין שיא של $ 0.0062391, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CREOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.2026071197050018, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000769553751057268.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, CREO השתנה ב -0.05% במהלך השעה האחרונה, -3.95% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+21.95% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Creo Engine (CREO) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Creo Engine הוא $ 2.38M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 76.00K. ההיצע במחזור של CREO הוא 400.03M, עם היצע כולל של 788886709. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.95M.
Creo Engine (CREO) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Creo Engineהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.000244489
-3.95%
30 ימים
$ +0.0000124
+0.20%
60 ימים
$ -0.0025404
-29.93%
90 ימים
$ -0.0050331
-45.83%
Creo Engine שינוי מחיר היום
היום,CREO רשם שינוי של $ -0.000244489 (-3.95%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Creo Engine שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0000124 (+0.20%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Creo Engine שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,CREO ראה שינוי של $ -0.0025404 (-29.93%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Creo Engine שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0050331 (-45.83%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Creo Engine (CREO)?
Creo Engine is a gaming blockchain platform dedicated to game developers worldwide to launch their games, similar to how the Steam store distributes its library of games, we’ve named the platform ‘Creoverse’. Aside from Creoverse, Creo Engine also serves as a game developer aiming to provide the best gaming experience for its players, the games are developed through our in-house studio, ‘Nomina Games’.
All games under Creo Engine Ecosystem are connected through the Assets Interchangeability feature. The platform has its in-house developer tools for developers to utilize in onboarding their games to our platform as well. Creo Engine also built a marketplace and a scholarship program for every level of players.
