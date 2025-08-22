מה זהCreo Engine (CREO)

Creo Engine is a gaming blockchain platform dedicated to game developers worldwide to launch their games, similar to how the Steam store distributes its library of games, we’ve named the platform ‘Creoverse’. Aside from Creoverse, Creo Engine also serves as a game developer aiming to provide the best gaming experience for its players, the games are developed through our in-house studio, ‘Nomina Games’. All games under Creo Engine Ecosystem are connected through the Assets Interchangeability feature. The platform has its in-house developer tools for developers to utilize in onboarding their games to our platform as well. Creo Engine also built a marketplace and a scholarship program for every level of players.

Creo Engine זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו.



Creo Engine (CREO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Creo Engine (CREO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CREO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

Creo Engine מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Creo Engine, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Creo Engine כמה שווה Creo Engine (CREO) היום? החי CREOהמחיר ב USD הוא 0.00595 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי CREO ל USD? $ 0.00595 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של CREO ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Creo Engine? שווי השוק של CREO הוא $ 2.38M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של CREO? ההיצע במחזור של CREO הוא 400.03M USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CREO? ‏‏CREO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.2026071197050018 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CREO? CREO ‏‏רשם מחירATL של 0.000769553751057268 USD . מהו נפח המסחר של CREO? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CREO הוא $ 76.00K USD . האם CREO יעלה השנה? CREO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CREO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

Creo Engine (CREO) עדכונים חשובים מהתעשייה

