Creo Engine סֵמֶל

Creo Engine מְחִיר(CREO)

1 CREO ל USDמחיר חי:

Creo Engine (CREO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:01:31 (UTC+8)

Creo Engine (CREO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.05%

-3.95%

+21.95%

+21.95%

Creo Engine (CREO) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00595. במהלך 24 השעות האחרונות, CREO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.005891 לבין שיא של $ 0.0062391, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CREOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.2026071197050018, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000769553751057268.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CREO השתנה ב -0.05% במהלך השעה האחרונה, -3.95% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+21.95% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Creo Engine (CREO) מידע שוק

No.1776

40.00%

BSC

שווי השוק הנוכחי של Creo Engine הוא $ 2.38M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 76.00K. ההיצע במחזור של CREO הוא 400.03M, עם היצע כולל של 788886709. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.95M.

Creo Engine (CREO) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Creo Engineהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000244489-3.95%
30 ימים$ +0.0000124+0.20%
60 ימים$ -0.0025404-29.93%
90 ימים$ -0.0050331-45.83%
Creo Engine שינוי מחיר היום

היום,CREO רשם שינוי של $ -0.000244489 (-3.95%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Creo Engine שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0000124 (+0.20%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Creo Engine שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,CREO ראה שינוי של $ -0.0025404 (-29.93%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Creo Engine שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0050331 (-45.83%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Creo Engine (CREO)?

בדוק את Creo Engine עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהCreo Engine (CREO)

Creo Engine is a gaming blockchain platform dedicated to game developers worldwide to launch their games, similar to how the Steam store distributes its library of games, we’ve named the platform ‘Creoverse’. Aside from Creoverse, Creo Engine also serves as a game developer aiming to provide the best gaming experience for its players, the games are developed through our in-house studio, ‘Nomina Games’. All games under Creo Engine Ecosystem are connected through the Assets Interchangeability feature. The platform has its in-house developer tools for developers to utilize in onboarding their games to our platform as well. Creo Engine also built a marketplace and a scholarship program for every level of players.

Creo Engine זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Creo Engineההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקCREO את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Creo Engineאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךCreo Engine לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Creo Engineתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Creo Engine (CREO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Creo Engine (CREO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Creo Engine.

בדוק את Creo Engine תחזית המחיר עכשיו‏!

Creo Engine (CREO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Creo Engine (CREO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CREO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Creo Engine (CREO)

מחפש איך לקנותCreo Engine? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Creo Engineב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

CREO למטבעות מקומיים

1 Creo Engine(CREO) ל VND
156.57425
1 Creo Engine(CREO) ל AUD
A$0.009163
1 Creo Engine(CREO) ל GBP
0.004403
1 Creo Engine(CREO) ל EUR
0.0050575
1 Creo Engine(CREO) ל USD
$0.00595
1 Creo Engine(CREO) ל MYR
RM0.02499
1 Creo Engine(CREO) ל TRY
0.24395
1 Creo Engine(CREO) ל JPY
¥0.87465
1 Creo Engine(CREO) ל ARS
ARS$7.85995
1 Creo Engine(CREO) ל RUB
0.4795105
1 Creo Engine(CREO) ל INR
0.521101
1 Creo Engine(CREO) ל IDR
Rp95.9677285
1 Creo Engine(CREO) ל KRW
8.263836
1 Creo Engine(CREO) ל PHP
0.337603
1 Creo Engine(CREO) ל EGP
￡E.0.2886345
1 Creo Engine(CREO) ל BRL
R$0.032368
1 Creo Engine(CREO) ל CAD
C$0.008211
1 Creo Engine(CREO) ל BDT
0.717213
1 Creo Engine(CREO) ל NGN
9.0701205
1 Creo Engine(CREO) ל COP
$23.8
1 Creo Engine(CREO) ל ZAR
R.0.1043035
1 Creo Engine(CREO) ל UAH
0.243712
1 Creo Engine(CREO) ל VES
Bs0.833
1 Creo Engine(CREO) ל CLP
$5.70605
1 Creo Engine(CREO) ל PKR
Rs1.6731995
1 Creo Engine(CREO) ל KZT
3.169922
1 Creo Engine(CREO) ל THB
฿0.1930775
1 Creo Engine(CREO) ל TWD
NT$0.181356
1 Creo Engine(CREO) ל AED
د.إ0.0218365
1 Creo Engine(CREO) ל CHF
Fr0.00476
1 Creo Engine(CREO) ל HKD
HK$0.0464695
1 Creo Engine(CREO) ל AMD
֏2.252908
1 Creo Engine(CREO) ל MAD
.د.م0.0533715
1 Creo Engine(CREO) ל MXN
$0.1109675
1 Creo Engine(CREO) ל SAR
ريال0.0223125
1 Creo Engine(CREO) ל PLN
0.021658
1 Creo Engine(CREO) ל RON
лв0.025704
1 Creo Engine(CREO) ל SEK
kr0.0567035
1 Creo Engine(CREO) ל BGN
лв0.0099365
1 Creo Engine(CREO) ל HUF
Ft2.0237735
1 Creo Engine(CREO) ל CZK
0.1248905
1 Creo Engine(CREO) ל KWD
د.ك0.00181475
1 Creo Engine(CREO) ל ILS
0.020111
1 Creo Engine(CREO) ל AOA
Kz5.4238415
1 Creo Engine(CREO) ל BHD
.د.ب0.00224315
1 Creo Engine(CREO) ל BMD
$0.00595
1 Creo Engine(CREO) ל DKK
kr0.037961
1 Creo Engine(CREO) ל HNL
L0.1542835
1 Creo Engine(CREO) ל MUR
0.271558
1 Creo Engine(CREO) ל NAD
$0.104006
1 Creo Engine(CREO) ל NOK
kr0.0601545
1 Creo Engine(CREO) ל NZD
$0.010115
1 Creo Engine(CREO) ל PAB
B/.0.00595
1 Creo Engine(CREO) ל PGK
K0.024871
1 Creo Engine(CREO) ל QAR
ر.ق0.0214795
1 Creo Engine(CREO) ל RSD
дин.0.5962495

Creo Engine מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Creo Engine, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרCreo Engine הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Creo Engine

כמה שווה Creo Engine (CREO) היום?
החי CREOהמחיר ב USD הוא 0.00595 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CREO ל USD?
המחיר הנוכחי של CREO ל USD הוא $ 0.00595. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Creo Engine?
שווי השוק של CREO הוא $ 2.38M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CREO?
ההיצע במחזור של CREO הוא 400.03M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CREO?
‏‏CREO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.2026071197050018 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CREO?
CREO ‏‏רשם מחירATL של 0.000769553751057268 USD.
מהו נפח המסחר של CREO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CREO הוא $ 76.00K USD.
האם CREO יעלה השנה?
CREO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CREO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Creo Engine (CREO) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

