Crystal Palace FT סֵמֶל

Crystal Palace FT מְחִיר(CPFC)

Crystal Palace FT (CPFC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:39:33 (UTC+8)

Crystal Palace FT (CPFC) מידע על מחיר (USD)

Crystal Palace FT (CPFC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.03807. במהלך 24 השעות האחרונות, CPFC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03773 לבין שיא של $ 0.04039, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CPFCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CPFC השתנה ב -0.16% במהלך השעה האחרונה, -0.60% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.18% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Crystal Palace FT (CPFC) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Crystal Palace FT הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 56.04K. ההיצע במחזור של CPFC הוא 0.00, עם היצע כולל של 10000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 380.70K.

Crystal Palace FT (CPFC) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Crystal Palace FTהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0002297-0.60%
30 ימים$ +0.00556+17.10%
60 ימים$ +0.00635+20.01%
90 ימים$ -0.01308-25.58%
Crystal Palace FT שינוי מחיר היום

היום,CPFC רשם שינוי של $ -0.0002297 (-0.60%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Crystal Palace FT שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00556 (+17.10%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Crystal Palace FT שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,CPFC ראה שינוי של $ +0.00635 (+20.01%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Crystal Palace FT שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.01308 (-25.58%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Crystal Palace FT (CPFC)?

בדוק את Crystal Palace FT עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהCrystal Palace FT (CPFC)

The CPFC Fan Token allows Crystal Palace FC fans to have a tokenized share of influence on club decisions. Fans can engage in a wide variety of club decisions and in doing so, earn rewards and experiences that money can’t buy.

Crystal Palace FT זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Crystal Palace FTההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקCPFC את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Crystal Palace FTאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךCrystal Palace FT לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Crystal Palace FTתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Crystal Palace FT (CPFC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Crystal Palace FT (CPFC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Crystal Palace FT.

בדוק את Crystal Palace FT תחזית המחיר עכשיו‏!

Crystal Palace FT (CPFC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Crystal Palace FT (CPFC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CPFC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Crystal Palace FT (CPFC)

מחפש איך לקנותCrystal Palace FT? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Crystal Palace FTב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

CPFC למטבעות מקומיים

Crystal Palace FT מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Crystal Palace FT, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרCrystal Palace FT הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Crystal Palace FT

כמה שווה Crystal Palace FT (CPFC) היום?
החי CPFCהמחיר ב USD הוא 0.03807 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CPFC ל USD?
המחיר הנוכחי של CPFC ל USD הוא $ 0.03807. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Crystal Palace FT?
שווי השוק של CPFC הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CPFC?
ההיצע במחזור של CPFC הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CPFC?
‏‏CPFC השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CPFC?
CPFC ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של CPFC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CPFC הוא $ 56.04K USD.
האם CPFC יעלה השנה?
CPFC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CPFC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Crystal Palace FT (CPFC) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

