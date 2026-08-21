COP מחיר היום

מחיר COP (COP) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.0003027, עם שינוי של 0.03% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ COP ל ILS הוא ₪ 0.0003027 לכל COP.

COP כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- COP. ב‑24 השעות האחרונות, COP סחר בין ₪ 0.0003021 (נמוך) ל ₪ 0.0003037 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, COP נע ב -0.07% בשעה האחרונה ו +1.91% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 59.56K.

COP (COP) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 59.56K₪ 59.56K ₪ 59.56K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 0.00₪ 0.00 ₪ 0.00 אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת ---- -- בלוקצ'יין ציבורי NONE

שווי השוק הנוכחי של COP הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 59.56K. ההיצע במחזור של COP הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.