Cookie DAO (COOKIE) מידע Cookie DAO is the largest AI agents index and a data layer for AI and humans. It created crypto's first AI Agents index, cookie.fun, giving investors and traders a top-level overview of the AI agents market. It eliminates the need to blindly invest in hundreds of new AI agents by providing data that allows for informed and targeted investments. Real-time analytics make powerful decision-making easier and safer for traders to laser-pick the most promising agents to invest in or spot market and sentiment shifts in real time. Based on 7TB of live data feeds, Cookie DAO is building the primary infrastructure for AI agents-driven reality. Cookie DAO is the first project on the market to aggregate and index live data of all AI agents, presenting it in human—and AI-friendly formats—index dashboards and agent APIs. Cookie DAO is powered by the $COOKIE token, which guarantees that it will continue gathering and indexing the growing amount of AI agent data. It is a utility token that grants access to the token-gated sections of the cookie.fun index and is required for agents that plug into the Cookie DAO APIs. אתר רשמי: https://www.cookie.fun/ מסמך לבן: https://assets.cdn.cookie3.co/assets/Cookie3_Litepaper.pdf סייר בלוקים: https://basescan.org/token/0xC0041EF357B183448B235a8Ea73Ce4E4eC8c265F

Cookie DAO (COOKIE) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Cookie DAO (COOKIE), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 80.11M $ 80.11M $ 80.11M ההיצע הכולל: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M אספקה במחזור: $ 598.02M $ 598.02M $ 598.02M FDV (שווי מדולל מלא): $ 133.96M $ 133.96M $ 133.96M שיא כל הזמנים: $ 0.82504 $ 0.82504 $ 0.82504 שפל כל הזמנים: $ 0.02001704075014387 $ 0.02001704075014387 $ 0.02001704075014387 מחיר נוכחי: $ 0.13396 $ 0.13396 $ 0.13396 למידע נוסף על Cookie DAO (COOKIE) מחיר

Cookie DAO (COOKIE) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Cookie DAO (COOKIE) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של COOKIE אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות COOKIEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את COOKIEטוקניומיקה, חקרו אתCOOKIEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Cookie DAO (COOKIE) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של COOKIEעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה COOKIE עכשיו את היסטוריית המחירים!

COOKIE חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן COOKIE עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו COOKIE משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה COOKIEעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

