CMC 20 Index DTF מחיר היום

מחיר CMC 20 Index DTF (CMC20) בזמן אמת היום הוא ₪ 147.88, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CMC20 ל ILS הוא ₪ 147.88 לכל CMC20.

CMC 20 Index DTF כרגע מדורג במקום #8066 לפי שווי שוק של ₪ 12.00M, עם היצע במחזור של 81.13K CMC20. ב‑24 השעות האחרונות, CMC20 סחר בין ₪ 142.03 (נמוך) ל ₪ 148.06 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 629.5008449782755476865, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 357.0903748676294693.

ביצועים לטווח קצר, CMC20 נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו +14.51% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 93.09K.

CMC 20 Index DTF (CMC20) מידע שוק

דירוג No.8066 שווי שוק ₪ 12.00M₪ 12.00M ₪ 12.00M נפח (24 שעות) ₪ 93.09K₪ 93.09K ₪ 93.09K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 12.00M₪ 12.00M ₪ 12.00M אספקת מחזור 81.13K 81.13K 81.13K מקסימום היצע ---- -- אספקה כוללת 81,133.83153118 81,133.83153118 81,133.83153118 בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של CMC 20 Index DTF הוא ₪ 12.00M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 93.09K. ההיצע במחזור של CMC20 הוא 81.13K, עם היצע כולל של 81133.83153118. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 12.00M.