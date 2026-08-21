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מחיר CMC 20 Index DTF בזמן אמת היום הוא 147.88 ILS.CMC20 שווי השוק הוא 11,998,071.0068308984 ILS. עקוב אחרי עדכוני מחיר CMC20 ל ILS בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!מחיר CMC 20 Index DTF בזמן אמת היום הוא 147.88 ILS.CMC20 שווי השוק הוא 11,998,071.0068308984 ILS. עקוב אחרי עדכוני מחיר CMC20 ל ILS בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!

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CMC 20 Index DTF סֵמֶל

CMC 20 Index DTF מְחִיר(CMC20)

1 CMC20 ל ILSמחיר חי:

₪442.1612
₪442.1612₪442.1612
0.00%1D
ILS
CMC 20 Index DTF (CMC20) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 06:28:15 (UTC+8)

CMC 20 Index DTF מחיר היום

מחיר CMC 20 Index DTF (CMC20) בזמן אמת היום הוא ₪ 147.88, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CMC20 ל ILS הוא ₪ 147.88 לכל CMC20.

CMC 20 Index DTF כרגע מדורג במקום #8066 לפי שווי שוק של ₪ 12.00M, עם היצע במחזור של 81.13K CMC20. ב‑24 השעות האחרונות, CMC20 סחר בין ₪ 142.03 (נמוך) ל ₪ 148.06 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 629.5008449782755476865, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 357.0903748676294693.

ביצועים לטווח קצר, CMC20 נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו +14.51% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 93.09K.

CMC 20 Index DTF (CMC20) מידע שוק

No.8066

₪ 12.00M
₪ 12.00M₪ 12.00M

₪ 93.09K
₪ 93.09K₪ 93.09K

₪ 12.00M
₪ 12.00M₪ 12.00M

81.13K
81.13K 81.13K

--
----

81,133.83153118
81,133.83153118 81,133.83153118

BSC

שווי השוק הנוכחי של CMC 20 Index DTF הוא ₪ 12.00M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 93.09K. ההיצע במחזור של CMC20 הוא 81.13K, עם היצע כולל של 81133.83153118. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 12.00M.

CMC 20 Index DTF היסטוריית המחירים ILS

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
₪ 142.03
₪ 142.03₪ 142.03
24 שעות נמוך
₪ 148.06
₪ 148.06₪ 148.06
גבוה 24 שעות

₪ 142.03
₪ 142.03₪ 142.03

₪ 148.06
₪ 148.06₪ 148.06

₪ 629.5008449782755476865
₪ 629.5008449782755476865₪ 629.5008449782755476865

₪ 357.0903748676294693
₪ 357.0903748676294693₪ 357.0903748676294693

0.00%

0.00%

+14.51%

+14.51%

CMC 20 Index DTF (CMC20) היסטוריית מחירים ILS

עקוב אחר שינויי המחירים של CMC 20 Index DTFהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (ILS)לשנות (%)
הַיוֹם₪ 00.00%
30 ימים₪ +13.23+9.82%
60 ימים₪ +18.4+14.21%
90 ימים₪ -4.32-2.84%
CMC 20 Index DTF שינוי מחיר היום

היום,CMC20 רשם שינוי של ₪ 0 (0.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

CMC 20 Index DTF שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב ₪ +13.23 (+9.82%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

CMC 20 Index DTF שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,CMC20 ראה שינוי של ₪ +18.4 (+14.21%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

CMC 20 Index DTF שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב ₪ -4.32 (-2.84%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של CMC 20 Index DTF (CMC20)?

בדוק את CMC 20 Index DTF עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

תחזית מחיר עבור CMC 20 Index DTF

CMC 20 Index DTF (CMC20) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 4 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של CMC20 הוא ₪ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
CMC 20 Index DTF (CMC20) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 14 שנים)

בשנת 2040, המחיר של CMC 20 Index DTF עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של ₪ --.

כלי MEXC
לפרויקציות תרחישים בזמן אמת ולניתוח מותאם אישית יותר, המשתמשים יכולים להשתמש בכלי תחזית המחיר ובתובנות השוק מבוססות ה-AI של MEXC.
הצהרת סיכום: תרחישים אלו הם להמחשה ולצורכי חינוך; מטבעות קריפטו תנודתיים—בצע את המחקר שלך לפני קבלת החלטות.
רוצה לדעת לאיזה מחיר CMC 20 Index DTF תגיע ב 2026–2027? בקר בדף CMC20 תחזית המחירים שלנו לקבלת תחזיות מחיר של לשנים 2026–2027 על ידי לחיצה על CMC 20 Index DTF תחזית מחיר.

איך לקנות ולהשקיע CMC 20 Index DTF ב יִשְׂרָאֵל

מוכן להתחיל עם CMC 20 Index DTF? קניית CMC20 מהירה וידידותית למתחילים ב‑MEXC. תוכל להתחיל לסחור מיד לאחר הרכישה הראשונה שלך. למידע נוסף, עיין במדריך המלא שלנו על כיצד לקנות CMC 20 Index DTF. להלן סקירה מהירה בחמישה שלבים שתעזור לך להתחיל את CMC 20 Index DTF (CMC20) מסע הקנייה שלך.

שלב 1

הירשם לחשבון והשלם את KYC

ראשית, הירשם לחשבון והשלם את KYC ב-MEXC. אתה יכול לעשות זאת באתר הרשמי של MEXC או באפליקציית MEXC באמצעות מספר הטלפון או כתובת הדוא"ל שלך.
שלב 2

הוסף USDT, USDC או USDE לארנק שלך

USDT, USDC ו-USDE מקלים על המסחר ב-MEXC. אתה יכול לקנות USDT, USDC ו-USDE באמצעות העברה בנקאית, OTC או מסחר P2P.
שלב 3

עבור לדף מסחר ספוט

באתר של MEXC, לחץ על ספוט בסרגל העליון וחפש את האסימונים המועדפים עליך.
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השלם את הרכישה שלך

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איך לקנות CMC 20 Index DTF (CMC20) מדריך

מה אפשר לעשות עם CMC 20 Index DTF

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מה זהCMC 20 Index DTF (CMC20)

The CoinMarketCap 20 Index DTF (CMC20) is a liquid index token powered by Reserve that tracks the CoinMarketCap 20 Index. The CMC20 Index is a benchmark designed to measure the performance of the top 20 cryptocurrency projects by market capitalization, as ranked by CoinMarketCap. It excludes stablecoins (i.e. USDT), tokens that are pegged to other crypto assets (i.e. WBTC or stETH), and assets with limited investability (e.g. potential litigation risk, or limited circulating liquidity). The index represents the broader cryptocurrency market while providing insight into the performance of a diverse set of digital assets.

CMC 20 Index DTF מַשׁאָב

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אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על CMC 20 Index DTF

העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 06:28:15 (UTC+8)

CMC 20 Index DTF (CMC20) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
02-11 14:20:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, יציאה נטו מ-CEX של 59,400 ETH
02-10 18:39:21נתונים על השרשרת
אתמול, תעודות סל ביטקוין ספוט רשמו זרימה נטו פנימה של 144.9 מיליון דולר, בעוד שתעודות סל את'ריום רשמו זרימה נטו פנימה של 57 מיליון דולר
02-04 11:04:00עדכוני תעשייה
מדד הפחד בקריפטו יורד שוב ל-14, השוק נשאר באזור "פחד קיצוני"
02-04 00:48:00עדכוני תעשייה
285 מיליון דולר חוסלו ברחבי הרשת ב-24 השעות האחרונות, גם לונגים וגם שורטים נמחקו
02-01 01:12:00עדכוני תעשייה
ביטקוין שובר מתחת לשפל הקודם של $80,600, מגיע לשפל חדש מאז 11 באפריל 2025
01-28 07:44:00עדכוני תעשייה
מדד הדולר מגיע לרמה הנמוכה ביותר מאז פברואר 2022, שוק הקריפטו ממשיך לעלות

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זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTCMC20
₪442.1612
₪442.1612₪442.1612
0.00%
635.68 (USDT)

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מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

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CMC20
ILS
ILS

1 CMC20 = 442.1612 ILS