CMC 20 Index DTF מְחִיר(CMC20)
מחיר CMC 20 Index DTF (CMC20) בזמן אמת היום הוא ₪ 147.88, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CMC20 ל ILS הוא ₪ 147.88 לכל CMC20.
CMC 20 Index DTF כרגע מדורג במקום #8066 לפי שווי שוק של ₪ 12.00M, עם היצע במחזור של 81.13K CMC20. ב‑24 השעות האחרונות, CMC20 סחר בין ₪ 142.03 (נמוך) ל ₪ 148.06 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 629.5008449782755476865, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 357.0903748676294693.
ביצועים לטווח קצר, CMC20 נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו +14.51% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 93.09K.
No.8066
BSC
שווי השוק הנוכחי של CMC 20 Index DTF הוא ₪ 12.00M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 93.09K. ההיצע במחזור של CMC20 הוא 81.13K, עם היצע כולל של 81133.83153118. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 12.00M.
0.00%
0.00%
+14.51%
+14.51%
עקוב אחר שינויי המחירים של CMC 20 Index DTFהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
|תְקוּפָה
|לשנות (ILS)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|₪ 0
|0.00%
|30 ימים
|₪ +13.23
|+9.82%
|60 ימים
|₪ +18.4
|+14.21%
|90 ימים
|₪ -4.32
|-2.84%
היום,CMC20 רשם שינוי של ₪ 0 (0.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב ₪ +13.23 (+9.82%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
הרחבת התצוגה ל-60 יום,CMC20 ראה שינוי של ₪ +18.4 (+14.21%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב ₪ -4.32 (-2.84%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
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בשנת 2040, המחיר של CMC 20 Index DTF עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של ₪ --.
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The CoinMarketCap 20 Index DTF (CMC20) is a liquid index token powered by Reserve that tracks the CoinMarketCap 20 Index. The CMC20 Index is a benchmark designed to measure the performance of the top 20 cryptocurrency projects by market capitalization, as ranked by CoinMarketCap. It excludes stablecoins (i.e. USDT), tokens that are pegged to other crypto assets (i.e. WBTC or stETH), and assets with limited investability (e.g. potential litigation risk, or limited circulating liquidity). The index represents the broader cryptocurrency market while providing insight into the performance of a diverse set of digital assets.
למובן מעמיק יותר של CMC 20 Index DTF, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|02-11 14:20:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, יציאה נטו מ-CEX של 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|נתונים על השרשרת
אתמול, תעודות סל ביטקוין ספוט רשמו זרימה נטו פנימה של 144.9 מיליון דולר, בעוד שתעודות סל את'ריום רשמו זרימה נטו פנימה של 57 מיליון דולר
|02-04 11:04:00
|עדכוני תעשייה
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|02-04 00:48:00
|עדכוני תעשייה
285 מיליון דולר חוסלו ברחבי הרשת ב-24 השעות האחרונות, גם לונגים וגם שורטים נמחקו
|02-01 01:12:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין שובר מתחת לשפל הקודם של $80,600, מגיע לשפל חדש מאז 11 באפריל 2025
|01-28 07:44:00
|עדכוני תעשייה
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