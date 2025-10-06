CYGNUS מחיר היום

מחיר CYGNUS (CGN) בזמן אמת היום הוא $ 0.001971, עם שינוי של 1.69% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CGN ל USD הוא $ 0.001971 לכל CGN.

CYGNUS כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- CGN. ב‑24 השעות האחרונות, CGN סחר בין $ 0.001962 (נמוך) ל $ 0.00201 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, CGN נע ב -0.11% בשעה האחרונה ו -4.97% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 481.04K.

CYGNUS (CGN) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 481.04K$ 481.04K $ 481.04K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 19.71M$ 19.71M $ 19.71M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BASE

