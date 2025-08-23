מה זהCETUS (CETUS)

Cetus is a pioneer DEX and concentrated liquidity protocol focusing on Move-based ecosystems like Sui and Aptos. It works as a crucial part of the ecosystem infrastructure to satisfy the comprehensive needs of traders, LPs, developers and derivatives products, driven by the increasing population of DeFi.

CETUS זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול CETUSההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.



אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על CETUS כמה שווה CETUS (CETUS) היום? החי CETUSהמחיר ב USD הוא 0.09525 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי CETUS ל USD? $ 0.09525 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של CETUS ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של CETUS? שווי השוק של CETUS הוא $ 79.41M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של CETUS? ההיצע במחזור של CETUS הוא 833.70M USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CETUS? ‏‏CETUS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.4923777683386451 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CETUS? CETUS ‏‏רשם מחירATL של 0.02679612372711401 USD . מהו נפח המסחר של CETUS? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CETUS הוא $ 2.05M USD . האם CETUS יעלה השנה? CETUS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CETUS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

CETUS (CETUS) עדכונים חשובים מהתעשייה

