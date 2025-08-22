עוד על CERE

Cere Network סֵמֶל

Cere Network מְחִיר(CERE)

1 CERE ל USDמחיר חי:

$0.0010146
$0.0010146$0.0010146
+2.34%1D
USD
Cere Network (CERE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:37:34 (UTC+8)

Cere Network (CERE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0009867
$ 0.0009867$ 0.0009867
24 שעות נמוך
$ 0.0010471
$ 0.0010471$ 0.0010471
גבוה 24 שעות

$ 0.0009867
$ 0.0009867$ 0.0009867

$ 0.0010471
$ 0.0010471$ 0.0010471

$ 0.48141058659287334
$ 0.48141058659287334$ 0.48141058659287334

$ 0
$ 0$ 0

+0.69%

+2.34%

+0.38%

+0.38%

Cere Network (CERE) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0010202. במהלך 24 השעות האחרונות, CERE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0009867 לבין שיא של $ 0.0010471, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CEREהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.48141058659287334, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CERE השתנה ב +0.69% במהלך השעה האחרונה, +2.34% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.38% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cere Network (CERE) מידע שוק

No.1289

$ 7.08M
$ 7.08M$ 7.08M

$ 55.92K
$ 55.92K$ 55.92K

$ 10.20M
$ 10.20M$ 10.20M

6.94B
6.94B 6.94B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

ETH

שווי השוק הנוכחי של Cere Network הוא $ 7.08M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 55.92K. ההיצע במחזור של CERE הוא 6.94B, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.20M.

Cere Network (CERE) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Cere Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.000023199+2.34%
30 ימים$ -0.0001578-13.40%
60 ימים$ -0.0003098-23.30%
90 ימים$ -0.0003008-22.78%
Cere Network שינוי מחיר היום

היום,CERE רשם שינוי של $ +0.000023199 (+2.34%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Cere Network שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0001578 (-13.40%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Cere Network שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,CERE ראה שינוי של $ -0.0003098 (-23.30%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Cere Network שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0003008 (-22.78%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Cere Network (CERE)?

בדוק את Cere Network עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהCere Network (CERE)

Cere Network is the Decentralized Data and Finance Cloud, built-in in alignment with Polkadot, bringing data interoperability to businesses and consumers.

Cere Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Cere Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקCERE את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Cere Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךCere Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Cere Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Cere Network (CERE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Cere Network (CERE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Cere Network.

בדוק את Cere Network תחזית המחיר עכשיו‏!

Cere Network (CERE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Cere Network (CERE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CERE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Cere Network (CERE)

מחפש איך לקנותCere Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Cere Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

CERE למטבעות מקומיים

1 Cere Network(CERE) ל VND
26.846563
1 Cere Network(CERE) ל AUD
A$0.001571108
1 Cere Network(CERE) ל GBP
0.000754948
1 Cere Network(CERE) ל EUR
0.00086717
1 Cere Network(CERE) ל USD
$0.0010202
1 Cere Network(CERE) ל MYR
RM0.00428484
1 Cere Network(CERE) ל TRY
0.0418282
1 Cere Network(CERE) ל JPY
¥0.1499694
1 Cere Network(CERE) ל ARS
ARS$1.3476842
1 Cere Network(CERE) ל RUB
0.082217918
1 Cere Network(CERE) ל INR
0.089328712
1 Cere Network(CERE) ל IDR
Rp16.454836406
1 Cere Network(CERE) ל KRW
1.414976592
1 Cere Network(CERE) ל PHP
0.057865744
1 Cere Network(CERE) ל EGP
￡E.0.049459296
1 Cere Network(CERE) ל BRL
R$0.005549888
1 Cere Network(CERE) ל CAD
C$0.001407876
1 Cere Network(CERE) ל BDT
0.122974908
1 Cere Network(CERE) ל NGN
1.557549542
1 Cere Network(CERE) ל COP
$4.0808
1 Cere Network(CERE) ל ZAR
R.0.017873904
1 Cere Network(CERE) ל UAH
0.041787392
1 Cere Network(CERE) ל VES
Bs0.142828
1 Cere Network(CERE) ל CLP
$0.9783718
1 Cere Network(CERE) ל PKR
Rs0.286890442
1 Cere Network(CERE) ל KZT
0.543521752
1 Cere Network(CERE) ל THB
฿0.033095288
1 Cere Network(CERE) ל TWD
NT$0.031075292
1 Cere Network(CERE) ל AED
د.إ0.003744134
1 Cere Network(CERE) ל CHF
Fr0.00081616
1 Cere Network(CERE) ל HKD
HK$0.007967762
1 Cere Network(CERE) ל AMD
֏0.386288528
1 Cere Network(CERE) ל MAD
.د.م0.009151194
1 Cere Network(CERE) ל MXN
$0.019016528
1 Cere Network(CERE) ל SAR
ريال0.00382575
1 Cere Network(CERE) ל PLN
0.003713528
1 Cere Network(CERE) ל RON
лв0.004397062
1 Cere Network(CERE) ל SEK
kr0.009712304
1 Cere Network(CERE) ל BGN
лв0.001703734
1 Cere Network(CERE) ל HUF
Ft0.34640891
1 Cere Network(CERE) ל CZK
0.021403796
1 Cere Network(CERE) ל KWD
د.ك0.000311161
1 Cere Network(CERE) ל ILS
0.003438074
1 Cere Network(CERE) ל AOA
Kz0.929983714
1 Cere Network(CERE) ל BHD
.د.ب0.0003846154
1 Cere Network(CERE) ל BMD
$0.0010202
1 Cere Network(CERE) ל DKK
kr0.006498674
1 Cere Network(CERE) ל HNL
L0.026453786
1 Cere Network(CERE) ל MUR
0.046561928
1 Cere Network(CERE) ל NAD
$0.017833096
1 Cere Network(CERE) ל NOK
kr0.01030402
1 Cere Network(CERE) ל NZD
$0.00173434
1 Cere Network(CERE) ל PAB
B/.0.0010202
1 Cere Network(CERE) ל PGK
K0.004264436
1 Cere Network(CERE) ל QAR
ر.ق0.003682922
1 Cere Network(CERE) ל RSD
дин.0.10217303

Cere Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Cere Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרCere Network הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Cere Network

כמה שווה Cere Network (CERE) היום?
החי CEREהמחיר ב USD הוא 0.0010202 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CERE ל USD?
המחיר הנוכחי של CERE ל USD הוא $ 0.0010202. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Cere Network?
שווי השוק של CERE הוא $ 7.08M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CERE?
ההיצע במחזור של CERE הוא 6.94B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CERE?
‏‏CERE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.48141058659287334 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CERE?
CERE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של CERE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CERE הוא $ 55.92K USD.
האם CERE יעלה השנה?
CERE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CERE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:37:34 (UTC+8)

Cere Network (CERE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

CERE-ל-USD מחשבון

סְכוּם

CERE
CERE
USD
USD

1 CERE = 0.0010202 USD

מסחרCERE

USDTCERE
$0.0010146
$0.0010146$0.0010146
+2.24%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד