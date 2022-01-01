Cere Network (CERE) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Cere Network (CERE), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Cere Network (CERE) מידע Cere Network is the Decentralized Data and Finance Cloud, built-in in alignment with Polkadot, bringing data interoperability to businesses and consumers. אתר רשמי: https://www.cere.network מסמך לבן: https://cere-network.gitbook.io/cere-network/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x2da719db753dfa10a62e140f436e1d67f2ddb0d6 קנה CEREעכשיו!

Cere Network (CERE) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Cere Network (CERE), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 6.81M $ 6.81M $ 6.81M ההיצע הכולל: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B אספקה במחזור: $ 6.94B $ 6.94B $ 6.94B FDV (שווי מדולל מלא): $ 9.82M $ 9.82M $ 9.82M שיא כל הזמנים: $ 1 $ 1 $ 1 שפל כל הזמנים: $ 0 $ 0 $ 0 מחיר נוכחי: $ 0.0009819 $ 0.0009819 $ 0.0009819 למידע נוסף על Cere Network (CERE) מחיר

Cere Network (CERE) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Cere Network (CERE) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של CERE אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות CEREהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את CEREטוקניומיקה, חקרו אתCEREהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות CERE מעוניין להוסיף את Cere Network (CERE) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת CERE, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות CERE ב-MEXC עכשיו!

Cere Network (CERE) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של CEREעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה CERE עכשיו את היסטוריית המחירים!

CERE חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן CERE עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו CERE משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה CEREעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

