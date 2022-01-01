Cellframe (CELL) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Cellframe (CELL), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Cellframe (CELL) מידע Cellframe Network is a scalable, open-source, next-generation platform for building and bridging blockchains and services secured by post-quantum encryption. אתר רשמי: https://cellframe.net/ מסמך לבן: https://cellframe.net/files/CllfrmWPbeta%20(1).pdf סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x26c8afbbfe1ebaca03c2bb082e69d0476bffe099 קנה CELLעכשיו!

Cellframe (CELL) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Cellframe (CELL), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 7.44M $ 7.44M $ 7.44M ההיצע הכולל: $ 32.56M $ 32.56M $ 32.56M אספקה במחזור: $ 28.60M $ 28.60M $ 28.60M FDV (שווי מדולל מלא): $ 7.88M $ 7.88M $ 7.88M שיא כל הזמנים: $ 2.36 $ 2.36 $ 2.36 שפל כל הזמנים: $ 0.12761940186248863 $ 0.12761940186248863 $ 0.12761940186248863 מחיר נוכחי: $ 0.26 $ 0.26 $ 0.26 למידע נוסף על Cellframe (CELL) מחיר

Cellframe (CELL) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Cellframe (CELL) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של CELL אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות CELLהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את CELLטוקניומיקה, חקרו אתCELLהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות CELL מעוניין להוסיף את Cellframe (CELL) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת CELL, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות CELL ב-MEXC עכשיו!

Cellframe (CELL) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של CELLעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה CELL עכשיו את היסטוריית המחירים!

CELL חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן CELL עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו CELL משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה CELLעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!