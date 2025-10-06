Camp Network מחיר היום

מחיר Camp Network (CAMP) בזמן אמת היום הוא $ 0.008484, עם שינוי של 0.46% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CAMP ל USD הוא $ 0.008484 לכל CAMP.

Camp Network כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- CAMP. ב‑24 השעות האחרונות, CAMP סחר בין $ 0.00818 (נמוך) ל $ 0.00921 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, CAMP נע ב +0.59% בשעה האחרונה ו -26.93% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 356.27K.

Camp Network (CAMP) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 356.27K$ 356.27K $ 356.27K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 84.84M$ 84.84M $ 84.84M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של Camp Network הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 356.27K. ההיצע במחזור של CAMP הוא --, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 84.84M.