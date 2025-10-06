ExchangeDEX+
מחיר Camp Network בזמן אמת היום הוא 0.008484 USD.CAMP שווי השוק הוא -- USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר CAMP ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד!

Camp Network סֵמֶל

Camp Network מְחִיר(CAMP)

1 CAMP ל USDמחיר חי:

$0.008486
-0.46%1D
USD
Camp Network (CAMP) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-18 14:08:51 (UTC+8)

Camp Network מחיר היום

מחיר Camp Network (CAMP) בזמן אמת היום הוא $ 0.008484, עם שינוי של 0.46% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CAMP ל USD הוא $ 0.008484 לכל CAMP.

Camp Network כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- CAMP. ב‑24 השעות האחרונות, CAMP סחר בין $ 0.00818 (נמוך) ל $ 0.00921 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, CAMP נע ב +0.59% בשעה האחרונה ו -26.93% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 356.27K.

Camp Network (CAMP) מידע שוק

$ 356.27K
$ 84.84M
10,000,000,000
ETH

שווי השוק הנוכחי של Camp Network הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 356.27K. ההיצע במחזור של CAMP הוא --, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 84.84M.

Camp Network היסטוריית המחירים USD

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00818
24 שעות נמוך
$ 0.00921
גבוה 24 שעות

$ 0.00818
$ 0.00921
--
--
+0.59%

-0.45%

-26.93%

-26.93%

Camp Network (CAMP) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Camp Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00003922-0.45%
30 ימים$ -0.007926-48.30%
60 ימים$ -0.039856-82.45%
90 ימים$ -0.001516-15.16%
Camp Network שינוי מחיר היום

היום,CAMP רשם שינוי של $ -0.00003922 (-0.45%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Camp Network שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.007926 (-48.30%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Camp Network שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,CAMP ראה שינוי של $ -0.039856 (-82.45%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Camp Network שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.001516 (-15.16%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Camp Network (CAMP)?

בדוק את Camp Network עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

תחזית מחיר עבור Camp Network

Camp Network (CAMP) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של CAMP הוא $ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
Camp Network (CAMP) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Camp Network עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ --.

כלי MEXC
לפרויקציות תרחישים בזמן אמת ולניתוח מותאם אישית יותר, המשתמשים יכולים להשתמש בכלי תחזית המחיר ובתובנות השוק מבוססות ה-AI של MEXC.
הצהרת סיכום: תרחישים אלו הם להמחשה ולצורכי חינוך; מטבעות קריפטו תנודתיים—בצע את המחקר שלך לפני קבלת החלטות.
רוצה לדעת לאיזה מחיר Camp Network יגיע ב‑2025–2026? בקר בדף תחזית המחיר שלנו עבור CAMP תחזיות מחירי לשנים 2025–2026 על ידי לחיצה על Camp Network תחזית מחיר.

כיצד לקנות & להשקיע ב Camp Network

מוכן להתחיל עם Camp Network? קניית CAMP מהירה וידידותית למתחילים ב‑MEXC. תוכל להתחיל לסחור מיד לאחר הרכישה הראשונה שלך. למידע נוסף, עיין במדריך המלא שלנו על כיצד לקנות Camp Network. להלן סקירה מהירה בחמישה שלבים שתעזור לך להתחיל את Camp Network (CAMP) מסע הקנייה שלך.

שלב 1

הירשם לחשבון והשלם את KYC

ראשית, הירשם לחשבון והשלם את KYC ב-MEXC. אתה יכול לעשות זאת באתר הרשמי של MEXC או באפליקציית MEXC באמצעות מספר הטלפון או כתובת הדוא"ל שלך.
שלב 2

הוסף USDT, USDC או USDE לארנק שלך

USDT, USDC ו-USDE מקלים על המסחר ב-MEXC. אתה יכול לקנות USDT, USDC ו-USDE באמצעות העברה בנקאית, OTC או מסחר P2P.
שלב 3

עבור לדף מסחר ספוט

באתר של MEXC, לחץ על ספוט בסרגל העליון וחפש את האסימונים המועדפים עליך.
שלב 4

בחר את האסימונים שלך

עם יותר מ--- אסימונים זמינים, אתה יכול בקלות לקנות ביטקוין, אתריום ואסימונים פופולריים.
שלב 5

השלם את הרכישה שלך

הזן את כמות האסימונים או את השווי במטבע המקומי שלך. לחץ על קנה, וCamp Networkיזוכה מיידית בארנק שלך.
איך לקנות Camp Network (CAMP) מדריך

מה אפשר לעשות עם Camp Network

החזקת Camp Network מאפשרת לך לפתוח יותר אפשרויות מעבר לרכישה והחזקה בלבד. אתה יכול לסחור ב-BTC במאות שווקים, להרוויח פרסים פסיביים דרך מוצרי חיסכון והימור גמישים, או להשתמש בכלי מסחר מקצועיים כדי להגדיל את הנכסים שלך. בין אם אתה מתחיל, מקצועי או משקיע מנוסה, MEXC מקלה עליך למקסם את הפוטנציאל הקריפטו שלך. להלן ארבע הדרכים הטובות ביותר למצות את הפוטנציאל של טוקני הביטקוין שלך

מסחר עם עמלות נמוכות במיוחד ב‑MEXC

קנייה של Camp Network (CAMP) ב MEXC פירושה יותר ערך לכספך. כאחת מפלטפורמות הקריפטו עם העמלות הנמוכות ביותר בשוק, MEXC עוזרת לך להפחית עלויות מהעסקה הראשונה שלך.

עמלות מסחר ספוט:
יוצר
לוקח
--
--
בדוק את התחרותיות ב MEXC עמלות המסחר

בנוסף, ניתן לסחור בטוקנים ספוט נבחרים ללא כל עמלות באמצעות פסטיבל ללא עמלות של MEXC.

מה זהCamp Network (CAMP)

Camp Network is the Autonomous IP Layer — the first purpose-built Layer 1 blockchain built to natively support provenance, programmable licensing, and agent monetization at the protocol level. As generative AI transforms creativity, Camp provides the infrastructure to register, license, and monetize intellectual property onchain across PvP and AI-native consumption. Camp makes content programmable, enforceable, and monetizable by default — solving the infrastructure gap at the intersection of AI and IP.

Camp Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Camp Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרCamp Network הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Camp Network

כמה שווה 1 Camp Network ב-2030?
אם Camp Network תצמח בקצב שנתי של 5%, הערך המוערך שלה יכול להגיע לכ $-- עד 2026, $-- עד 2030, $-- עד 2035, ו $-- עד 2040. נתונים אלו ממחישים תרחיש של צמיחה מצטברת יציבה, אם כי המחיר בפועל בעתיד יהיה תלוי באימוץ השוק, בהתפתחויות רגולטוריות ובתנאים מקרו-כלכליים. אתה יכול לצפות בטבלת התחזית המלאה למטה לקבלת פירוט שנתי של Camp Network מחירי הפוטנציאליים ותשואת ה-ROI הצפויה.
Camp Network (CAMP) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
11-17 11:15:44עדכוני תעשייה
שוק הדובים של המטבעות הקריפטוגרפיים מתעצם, ביטקוין מוחק את הרווחים מתחילת השנה, אתריום בקושי מחזיק ב-3,000$
11-17 03:26:00עדכוני תעשייה
קרנות הסל הנסחרות בבורסה (ETFs) של אתריום בארה"ב רושמות תזרים יוצא נטו של 728.3 מיליון דולר השבוע
11-16 23:43:30עדכוני תעשייה
התשואה של ביטקוין בנובמבר השנה מדווחת באופן זמני כ-12.39%-, בהשוואה לתשואה הממוצעת ההיסטורית של 42.49%
11-16 18:32:59עדכוני תעשייה
ETF ספוט של SOL רושם כניסות נטו במשך 14 ימי מסחר רצופים, עם סך כניסות המגיע ל-382 מיליון דולר
11-16 05:28:58עדכוני תעשייה
סך שווי השוק של סטייבלקוינס ירד ב-0.41% במהלך 7 הימים האחרונים, וצנח ל-304.2 מיליארד דולר
11-15 14:42:25עדכוני תעשייה
אסימוני מגזר הפרטיות מציגים עליות נרחבות, DASH עלה ב-41.6%, ZEC מתאושש ל-743$

חדשות חמות

למה הרבה אנשים עדיין מפסידים כסף במהלך רבע עלייה?

October 6, 2025

עליית הרשתות השכבתיות של הביטקוין: הבנת הטכנולוגיה שעושה מהפך בעתיד הביטקוין ב-2025

October 6, 2025

אלטקוין ב-2025: כשה-TOTAL3 מגיע לשיאים חדשים אבל התיק שלך לא זז

October 5, 2025
גלה עוד על Camp Network

CAMP USDT (מסחר בחוזים עתידיים)

פתח פוזיציה לונג או שורט ב CAMP עם מינוף. חקור מסחר בחוזים עתידיים של CAMP USDT ב-MEXC ונצל את תנודות השוק.

סחור ב Camp Network (CAMP) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Camp Network מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDCCAMP
$0.00846
-0.58%
0.00% (USDT)
/USDTCAMP
$0.008486
-0.33%
0.00% (USDT)

עוד מטבעות קריפטו לחקירה

מטבעות הקריפטו המובילים עם נתוני שוק זמינים ב-MEXC

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

1 CAMP = 0.008484 USD