swarm (BZZ) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.1373. במהלך 24 השעות האחרונות, BZZ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.1353 לבין שיא של $ 0.1395, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BZZהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 59.64320391, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.12197999757777185.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, BZZ השתנה ב -1.44% במהלך השעה האחרונה, +1.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.65% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
swarm (BZZ) מידע שוק
No.1088
$ 7.22M
$ 56.31K
$ 8.67M
52.60M
63,149,437
63,149,437
83.29%
2021-06-21 00:00:00
ETH
שווי השוק הנוכחי של swarm הוא $ 7.22M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 56.31K. ההיצע במחזור של BZZ הוא 52.60M, עם היצע כולל של 63149437. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.67M.
swarm (BZZ) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של swarmהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.0014
+1.03%
30 ימים
$ -0.0275
-16.69%
60 ימים
$ -0.0193
-12.33%
90 ימים
$ -0.0714
-34.22%
swarm שינוי מחיר היום
היום,BZZ רשם שינוי של $ +0.0014 (+1.03%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
swarm שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0275 (-16.69%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
swarm שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,BZZ ראה שינוי של $ -0.0193 (-12.33%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
swarm שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0714 (-34.22%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של swarm (BZZ)?
Swarm is a system of peer-to-peer networked nodes that create a decentralised storage and communication service. The system is economically self-sustaining due to a built-in incentive system enforced through smart contracts on the Ethereum blockchain.
swarmתחזית מחיר (USD)
איך לקנות swarm (BZZ)
