Bazaars סֵמֶל

Bazaars מְחִיר(BZR)

1 BZR ל USDמחיר חי:

$55.501
$55.501$55.501
-3.49%1D
USD
Bazaars (BZR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:16:20 (UTC+8)

Bazaars (BZR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 54.272
$ 54.272$ 54.272
24 שעות נמוך
$ 57.896
$ 57.896$ 57.896
גבוה 24 שעות

$ 54.272
$ 54.272$ 54.272

$ 57.896
$ 57.896$ 57.896

$ 59.32241864458968
$ 59.32241864458968$ 59.32241864458968

$ 0.4699371577628876
$ 0.4699371577628876$ 0.4699371577628876

+0.51%

-3.49%

+6.32%

+6.32%

Bazaars (BZR) המחיר בזמן אמת של הוא $ 55.544. במהלך 24 השעות האחרונות, BZR נסחר בטווח שבין שפל של $ 54.272 לבין שיא של $ 57.896, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BZRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 59.32241864458968, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.4699371577628876.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BZR השתנה ב +0.51% במהלך השעה האחרונה, -3.49% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.32% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bazaars (BZR) מידע שוק

No.3597

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 183.80K
$ 183.80K$ 183.80K

$ 30.86B
$ 30.86B$ 30.86B

0.00
0.00 0.00

555,555,555.5555556
555,555,555.5555556 555,555,555.5555556

555,555,555
555,555,555 555,555,555

0.00%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Bazaars הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 183.80K. ההיצע במחזור של BZR הוא 0.00, עם היצע כולל של 555555555. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 30.86B.

Bazaars (BZR) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Bazaarsהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -2.00703-3.49%
30 ימים$ +3.134+5.97%
60 ימים$ +21.47+63.00%
90 ימים$ +23.397+72.78%
Bazaars שינוי מחיר היום

היום,BZR רשם שינוי של $ -2.00703 (-3.49%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Bazaars שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +3.134 (+5.97%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Bazaars שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,BZR ראה שינוי של $ +21.47 (+63.00%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Bazaars שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +23.397 (+72.78%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Bazaars (BZR)?

בדוק את Bazaars עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהBazaars (BZR)

Bazaars is a next-generation peer-to-peer marketplace revolutionizing global commerce through the privacy, security, and transparency of blockchain technology. Designed for buyers and sellers to seamlessly exchange goods using cryptocurrency, Bazaars bridges the gap between traditional trade and the decentralized economy.

Bazaars זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Bazaarsההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקBZR את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Bazaarsאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךBazaars לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Bazaarsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Bazaars (BZR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Bazaars (BZR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Bazaars.

בדוק את Bazaars תחזית המחיר עכשיו‏!

Bazaars (BZR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Bazaars (BZR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BZR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Bazaars (BZR)

מחפש איך לקנותBazaars? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Bazaarsב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

BZR למטבעות מקומיים

Bazaars מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Bazaars, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרBazaars הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Bazaars

כמה שווה Bazaars (BZR) היום?
החי BZRהמחיר ב USD הוא 55.544 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BZR ל USD?
המחיר הנוכחי של BZR ל USD הוא $ 55.544. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Bazaars?
שווי השוק של BZR הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BZR?
ההיצע במחזור של BZR הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BZR?
‏‏BZR השיג מחיר שיא (ATH) של 59.32241864458968 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BZR?
BZR ‏‏רשם מחירATL של 0.4699371577628876 USD.
מהו נפח המסחר של BZR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BZR הוא $ 183.80K USD.
האם BZR יעלה השנה?
BZR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BZR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:16:20 (UTC+8)

Bazaars (BZR) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

