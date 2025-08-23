עוד על BTCMT

BTCMT מידע על מחיר

BTCMT מסמך לבן

BTCMT אתר רשמי

BTCMT טוקניומיקה

BTCMT תחזית מחיר

BTCMT היסטוריה

BTCMT מדריך קנייה

BTCMTממיר מטבעות לפיאט

BTCMT ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Minto סֵמֶל

Minto מְחִיר(BTCMT)

1 BTCMT ל USDמחיר חי:

$0.8386
$0.8386$0.8386
-1.92%1D
USD
Minto (BTCMT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:28:02 (UTC+8)

Minto (BTCMT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.8286
$ 0.8286$ 0.8286
24 שעות נמוך
$ 0.8586
$ 0.8586$ 0.8586
גבוה 24 שעות

$ 0.8286
$ 0.8286$ 0.8286

$ 0.8586
$ 0.8586$ 0.8586

$ 2.413487273529206
$ 2.413487273529206$ 2.413487273529206

$ 0.37291646979689735
$ 0.37291646979689735$ 0.37291646979689735

-0.10%

-1.92%

+4.17%

+4.17%

Minto (BTCMT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.8386. במהלך 24 השעות האחרונות, BTCMT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.8286 לבין שיא של $ 0.8586, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BTCMTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.413487273529206, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.37291646979689735.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BTCMT השתנה ב -0.10% במהלך השעה האחרונה, -1.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Minto (BTCMT) מידע שוק

No.4064

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 73.95K
$ 73.95K$ 73.95K

$ 83.86M
$ 83.86M$ 83.86M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

30,000,000
30,000,000 30,000,000

0.00%

BSC

שווי השוק הנוכחי של Minto הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 73.95K. ההיצע במחזור של BTCMT הוא 0.00, עם היצע כולל של 30000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 83.86M.

Minto (BTCMT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Mintoהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.016416-1.92%
30 ימים$ +0.071+9.24%
60 ימים$ +0.0514+6.52%
90 ימים$ +0.0337+4.18%
Minto שינוי מחיר היום

היום,BTCMT רשם שינוי של $ -0.016416 (-1.92%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Minto שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.071 (+9.24%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Minto שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,BTCMT ראה שינוי של $ +0.0514 (+6.52%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Minto שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0337 (+4.18%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Minto (BTCMT)?

בדוק את Minto עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהMinto (BTCMT)

Minto is a unique DeFi platform for BTC mining . Minto (BTCMT) tokens are backed by a real mining hardware hashrate in a 100 BTCMT = 1 TH/s ratio.

Minto זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Mintoההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקBTCMT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Mintoאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMinto לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Mintoתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Minto (BTCMT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Minto (BTCMT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Minto.

בדוק את Minto תחזית המחיר עכשיו‏!

Minto (BTCMT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Minto (BTCMT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BTCMT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Minto (BTCMT)

מחפש איך לקנותMinto? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Mintoב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

BTCMT למטבעות מקומיים

1 Minto(BTCMT) ל VND
22,067.759
1 Minto(BTCMT) ל AUD
A$1.283058
1 Minto(BTCMT) ל GBP
0.620564
1 Minto(BTCMT) ל EUR
0.71281
1 Minto(BTCMT) ל USD
$0.8386
1 Minto(BTCMT) ל MYR
RM3.52212
1 Minto(BTCMT) ל TRY
34.374214
1 Minto(BTCMT) ל JPY
¥123.2742
1 Minto(BTCMT) ל ARS
ARS$1,125.636008
1 Minto(BTCMT) ל RUB
67.809196
1 Minto(BTCMT) ל INR
73.394272
1 Minto(BTCMT) ל IDR
Rp13,525.804558
1 Minto(BTCMT) ל KRW
1,164.714768
1 Minto(BTCMT) ל PHP
47.515076
1 Minto(BTCMT) ל EGP
￡E.40.680486
1 Minto(BTCMT) ל BRL
R$4.536826
1 Minto(BTCMT) ל CAD
C$1.157268
1 Minto(BTCMT) ל BDT
102.024076
1 Minto(BTCMT) ל NGN
1,282.26133
1 Minto(BTCMT) ל COP
$3,354.4
1 Minto(BTCMT) ל ZAR
R.14.725816
1 Minto(BTCMT) ל UAH
34.75997
1 Minto(BTCMT) ל VES
Bs117.404
1 Minto(BTCMT) ל CLP
$805.056
1 Minto(BTCMT) ל PKR
Rs237.759872
1 Minto(BTCMT) ל KZT
448.684544
1 Minto(BTCMT) ל THB
฿27.179026
1 Minto(BTCMT) ל TWD
NT$25.552142
1 Minto(BTCMT) ל AED
د.إ3.077662
1 Minto(BTCMT) ל CHF
Fr0.67088
1 Minto(BTCMT) ל HKD
HK$6.549466
1 Minto(BTCMT) ל AMD
֏321.049624
1 Minto(BTCMT) ל MAD
.د.م7.5474
1 Minto(BTCMT) ל MXN
$15.572802
1 Minto(BTCMT) ל SAR
ريال3.14475
1 Minto(BTCMT) ל PLN
3.052504
1 Minto(BTCMT) ל RON
лв3.614366
1 Minto(BTCMT) ל SEK
kr7.975086
1 Minto(BTCMT) ל BGN
лв1.400462
1 Minto(BTCMT) ל HUF
Ft284.654384
1 Minto(BTCMT) ל CZK
17.585442
1 Minto(BTCMT) ל KWD
د.ك0.255773
1 Minto(BTCMT) ל ILS
2.817696
1 Minto(BTCMT) ל AOA
Kz764.442602
1 Minto(BTCMT) ל BHD
.د.ب0.3161522
1 Minto(BTCMT) ל BMD
$0.8386
1 Minto(BTCMT) ל DKK
kr5.341882
1 Minto(BTCMT) ל HNL
L21.954548
1 Minto(BTCMT) ל MUR
38.273704
1 Minto(BTCMT) ל NAD
$14.700658
1 Minto(BTCMT) ל NOK
kr8.444702
1 Minto(BTCMT) ל NZD
$1.42562
1 Minto(BTCMT) ל PAB
B/.0.8386
1 Minto(BTCMT) ל PGK
K3.538892
1 Minto(BTCMT) ל QAR
ر.ق3.044118
1 Minto(BTCMT) ל RSD
дин.83.952246

Minto מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Minto, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרMinto הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Minto

כמה שווה Minto (BTCMT) היום?
החי BTCMTהמחיר ב USD הוא 0.8386 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BTCMT ל USD?
המחיר הנוכחי של BTCMT ל USD הוא $ 0.8386. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Minto?
שווי השוק של BTCMT הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BTCMT?
ההיצע במחזור של BTCMT הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BTCMT?
‏‏BTCMT השיג מחיר שיא (ATH) של 2.413487273529206 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BTCMT?
BTCMT ‏‏רשם מחירATL של 0.37291646979689735 USD.
מהו נפח המסחר של BTCMT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BTCMT הוא $ 73.95K USD.
האם BTCMT יעלה השנה?
BTCMT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BTCMT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:28:02 (UTC+8)

Minto (BTCMT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

BTCMT-ל-USD מחשבון

סְכוּם

BTCMT
BTCMT
USD
USD

1 BTCMT = 0.8386 USD

מסחרBTCMT

USDTBTCMT
$0.8386
$0.8386$0.8386
-1.92%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד