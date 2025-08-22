עוד על BTCBAM

Bitcoin Bam סֵמֶל

Bitcoin Bam מְחִיר(BTCBAM)

1 BTCBAM ל USDמחיר חי:

$0.04487
$0.04487$0.04487
+0.22%1D
USD
Bitcoin Bam (BTCBAM) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:56:56 (UTC+8)

Bitcoin Bam (BTCBAM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.04463
$ 0.04463$ 0.04463
24 שעות נמוך
$ 0.04511
$ 0.04511$ 0.04511
גבוה 24 שעות

$ 0.04463
$ 0.04463$ 0.04463

$ 0.04511
$ 0.04511$ 0.04511

$ 20.04816313976678
$ 20.04816313976678$ 20.04816313976678

$ 0.020059523206536256
$ 0.020059523206536256$ 0.020059523206536256

+0.02%

+0.22%

-7.10%

-7.10%

Bitcoin Bam (BTCBAM) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.04489. במהלך 24 השעות האחרונות, BTCBAM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.04463 לבין שיא של $ 0.04511, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BTCBAMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 20.04816313976678, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.020059523206536256.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BTCBAM השתנה ב +0.02% במהלך השעה האחרונה, +0.22% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bitcoin Bam (BTCBAM) מידע שוק

No.2439

$ 461.32K
$ 461.32K$ 461.32K

$ 56.09K
$ 56.09K$ 56.09K

$ 942.69K
$ 942.69K$ 942.69K

10.28M
10.28M 10.28M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

21,000,000
21,000,000 21,000,000

48.93%

BSC

שווי השוק הנוכחי של Bitcoin Bam הוא $ 461.32K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 56.09K. ההיצע במחזור של BTCBAM הוא 10.28M, עם היצע כולל של 21000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 942.69K.

Bitcoin Bam (BTCBAM) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Bitcoin Bamהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.0000985+0.22%
30 ימים$ -0.01782-28.42%
60 ימים$ -0.00385-7.90%
90 ימים$ -0.00255-5.38%
Bitcoin Bam שינוי מחיר היום

היום,BTCBAM רשם שינוי של $ +0.0000985 (+0.22%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Bitcoin Bam שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.01782 (-28.42%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Bitcoin Bam שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,BTCBAM ראה שינוי של $ -0.00385 (-7.90%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Bitcoin Bam שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00255 (-5.38%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Bitcoin Bam (BTCBAM)?

בדוק את Bitcoin Bam עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהBitcoin Bam (BTCBAM)

Based on the UTXO model BTCBAM adopts the consensus mechanism of PoS and is public blockchain in the world to make this innovation for investors and token developers. The BTCBAM Coin also has wrapped token in Ethereum chain and can easily swap mainnet coin to Erc20 token. Blockchain based coin also provide the services and integrations that have been provided by its own chain.

Bitcoin Bam זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Bitcoin Bamההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקBTCBAM את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Bitcoin Bamאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךBitcoin Bam לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Bitcoin Bamתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Bitcoin Bam (BTCBAM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Bitcoin Bam (BTCBAM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Bitcoin Bam.

בדוק את Bitcoin Bam תחזית המחיר עכשיו‏!

Bitcoin Bam (BTCBAM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Bitcoin Bam (BTCBAM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BTCBAM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Bitcoin Bam (BTCBAM)

מחפש איך לקנותBitcoin Bam? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Bitcoin Bamב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

BTCBAM למטבעות מקומיים

1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ל VND
1,181.28035
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ל AUD
A$0.0691306
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ל GBP
0.0332186
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ל EUR
0.0381565
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ל USD
$0.04489
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ל MYR
RM0.188538
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ל TRY
1.84049
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ל JPY
¥6.59883
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ל ARS
ARS$59.29969
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ל RUB
3.6176851
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ל INR
3.9314662
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ל IDR
Rp724.0321567
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ל KRW
62.3468232
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ל PHP
2.5470586
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ל EGP
￡E.2.1776139
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ל BRL
R$0.2442016
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ל CAD
C$0.0619482
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ל BDT
5.4110406
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ל NGN
68.4298671
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ל COP
$179.56
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ל ZAR
R.0.7869217
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ל UAH
1.8386944
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ל VES
Bs6.2846
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ל CLP
$43.04951
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ל PKR
Rs12.6235169
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ל KZT
23.9155964
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ל THB
฿1.4566805
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ל TWD
NT$1.3682472
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ל AED
د.إ0.1647463
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ל CHF
Fr0.035912
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ל HKD
HK$0.3505909
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ל AMD
֏16.9971496
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ל MAD
.د.م0.4026633
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ל MXN
$0.8371985
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ל SAR
ريال0.1683375
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ל PLN
0.1633996
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ל RON
лв0.1939248
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ל SEK
kr0.4278017
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ל BGN
лв0.0749663
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ל HUF
Ft15.2684357
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ל CZK
0.9422411
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ל KWD
د.ك0.01369145
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ל ILS
0.1517282
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ל AOA
Kz40.9203773
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ל BHD
.د.ب0.01692353
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ל BMD
$0.04489
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ל DKK
kr0.2863982
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ל HNL
L1.1639977
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ל MUR
2.0487796
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ל NAD
$0.7846772
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ל NOK
kr0.4538379
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ל NZD
$0.076313
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ל PAB
B/.0.04489
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ל PGK
K0.1876402
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ל QAR
ر.ق0.1620529
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ל RSD
дин.4.4984269

Bitcoin Bam מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Bitcoin Bam, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרBitcoin Bam הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Bitcoin Bam

כמה שווה Bitcoin Bam (BTCBAM) היום?
החי BTCBAMהמחיר ב USD הוא 0.04489 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BTCBAM ל USD?
המחיר הנוכחי של BTCBAM ל USD הוא $ 0.04489. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Bitcoin Bam?
שווי השוק של BTCBAM הוא $ 461.32K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BTCBAM?
ההיצע במחזור של BTCBAM הוא 10.28M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BTCBAM?
‏‏BTCBAM השיג מחיר שיא (ATH) של 20.04816313976678 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BTCBAM?
BTCBAM ‏‏רשם מחירATL של 0.020059523206536256 USD.
מהו נפח המסחר של BTCBAM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BTCBAM הוא $ 56.09K USD.
האם BTCBAM יעלה השנה?
BTCBAM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BTCBAM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:56:56 (UTC+8)

Bitcoin Bam (BTCBAM) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

