Bitcoin Bam (BTCBAM) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.04489. במהלך 24 השעות האחרונות, BTCBAM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.04463 לבין שיא של $ 0.04511, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BTCBAMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 20.04816313976678, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.020059523206536256.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, BTCBAM השתנה ב +0.02% במהלך השעה האחרונה, +0.22% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Bitcoin Bam (BTCBAM) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Bitcoin Bam הוא $ 461.32K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 56.09K. ההיצע במחזור של BTCBAM הוא 10.28M, עם היצע כולל של 21000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 942.69K.
Bitcoin Bam (BTCBAM) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Bitcoin Bamהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.0000985
+0.22%
30 ימים
$ -0.01782
-28.42%
60 ימים
$ -0.00385
-7.90%
90 ימים
$ -0.00255
-5.38%
Bitcoin Bam שינוי מחיר היום
היום,BTCBAM רשם שינוי של $ +0.0000985 (+0.22%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Bitcoin Bam שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.01782 (-28.42%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Bitcoin Bam שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,BTCBAM ראה שינוי של $ -0.00385 (-7.90%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Bitcoin Bam שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00255 (-5.38%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Bitcoin Bam (BTCBAM)?
Based on the UTXO model BTCBAM adopts the consensus mechanism of PoS and is public blockchain in the world to make this innovation for investors and token developers.
The BTCBAM Coin also has wrapped token in Ethereum chain and can easily swap mainnet coin to Erc20 token. Blockchain based coin also provide the services and integrations that have been provided by its own chain.
Bitcoin Bam זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Bitcoin Bamההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקBTCBAM את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Bitcoin Bamאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךBitcoin Bam לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Bitcoin Bamתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Bitcoin Bam (BTCBAM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Bitcoin Bam (BTCBAM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Bitcoin Bam.
הבנת הטוקנומיקה של Bitcoin Bam (BTCBAM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BTCBAM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Bitcoin Bam (BTCBAM)
מחפש איך לקנותBitcoin Bam? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Bitcoin Bamב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.