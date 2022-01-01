Bitcoin Bam (BTCBAM) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Bitcoin Bam (BTCBAM), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Bitcoin Bam (BTCBAM) מידע Based on the UTXO model BTCBAM adopts the consensus mechanism of PoS and is public blockchain in the world to make this innovation for investors and token developers. The BTCBAM Coin also has wrapped token in Ethereum chain and can easily swap mainnet coin to Erc20 token. Blockchain based coin also provide the services and integrations that have been provided by its own chain. אתר רשמי: https://www.btcbam.com/ מסמך לבן: https://btcbam.com/whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0xcf0990170a60da34ffcffa14ead4a3de27d0f4ce קנה BTCBAMעכשיו!

Bitcoin Bam (BTCBAM) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Bitcoin Bam (BTCBAM), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 465.33K $ 465.33K $ 465.33K ההיצע הכולל: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M אספקה במחזור: $ 10.28M $ 10.28M $ 10.28M FDV (שווי מדולל מלא): $ 950.88K $ 950.88K $ 950.88K שיא כל הזמנים: $ 22 $ 22 $ 22 שפל כל הזמנים: $ 0.020059523206536256 $ 0.020059523206536256 $ 0.020059523206536256 מחיר נוכחי: $ 0.04528 $ 0.04528 $ 0.04528 למידע נוסף על Bitcoin Bam (BTCBAM) מחיר

Bitcoin Bam (BTCBAM) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Bitcoin Bam (BTCBAM) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של BTCBAM אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות BTCBAMהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את BTCBAMטוקניומיקה, חקרו אתBTCBAMהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות BTCBAM מעוניין להוסיף את Bitcoin Bam (BTCBAM) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת BTCBAM, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות BTCBAM ב-MEXC עכשיו!

Bitcoin Bam (BTCBAM) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של BTCBAMעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה BTCBAM עכשיו את היסטוריית המחירים!

BTCBAM חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן BTCBAM עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו BTCBAM משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה BTCBAMעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!