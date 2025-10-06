Hyperbot מחיר היום

מחיר Hyperbot (BOT) בזמן אמת היום הוא $ 0.01363, עם שינוי של 15.23% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BOT ל USD הוא $ 0.01363 לכל BOT.

Hyperbot כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- BOT. ב‑24 השעות האחרונות, BOT סחר בין $ 0.01121 (נמוך) ל $ 0.01697 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, BOT נע ב -0.44% בשעה האחרונה ו -35.32% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 71.26K.

Hyperbot (BOT) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 71.26K$ 71.26K $ 71.26K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 13.63M$ 13.63M $ 13.63M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Hyperbot הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 71.26K. ההיצע במחזור של BOT הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.63M.