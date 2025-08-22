Blendr Network (BLENDR) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.04126. במהלך 24 השעות האחרונות, BLENDR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03836 לבין שיא של $ 0.04795, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BLENDRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.2763998001721975, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.025867046431337384.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, BLENDR השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -11.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-17.53% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Blendr Network (BLENDR) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Blendr Network הוא $ 1.65M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.91K. ההיצע במחזור של BLENDR הוא 40.06M, עם היצע כולל של 42000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.73M.
Blendr Network (BLENDR) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Blendr Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0053088
-11.40%
30 ימים
$ -0.00578
-12.29%
60 ימים
$ +0.01128
+37.62%
90 ימים
$ -0.01836
-30.80%
Blendr Network שינוי מחיר היום
היום,BLENDR רשם שינוי של $ -0.0053088 (-11.40%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Blendr Network שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00578 (-12.29%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Blendr Network שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,BLENDR ראה שינוי של $ +0.01128 (+37.62%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Blendr Network שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.01836 (-30.80%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Blendr Network (BLENDR)?
Blendr is introducing a new decentralised network that uses unused GPU resources all over the world, in order to give access to high-performance computing.
Blendr Networkתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Blendr Network (BLENDR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Blendr Network (BLENDR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Blendr Network.
הבנת הטוקנומיקה של Blendr Network (BLENDR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BLENDR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Blendr Network (BLENDR)
מחפש איך לקנותBlendr Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Blendr Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
