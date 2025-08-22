עוד על BLENDR

Blendr Network סֵמֶל

Blendr Network מְחִיר(BLENDR)

1 BLENDR ל USDמחיר חי:

$0.04126
$0.04126$0.04126
-11.40%1D
USD
Blendr Network (BLENDR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:55:28 (UTC+8)

Blendr Network (BLENDR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.03836
$ 0.03836$ 0.03836
24 שעות נמוך
$ 0.04795
$ 0.04795$ 0.04795
גבוה 24 שעות

$ 0.03836
$ 0.03836$ 0.03836

$ 0.04795
$ 0.04795$ 0.04795

$ 4.2763998001721975
$ 4.2763998001721975$ 4.2763998001721975

$ 0.025867046431337384
$ 0.025867046431337384$ 0.025867046431337384

0.00%

-11.40%

-17.53%

-17.53%

Blendr Network (BLENDR) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.04126. במהלך 24 השעות האחרונות, BLENDR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03836 לבין שיא של $ 0.04795, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BLENDRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.2763998001721975, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.025867046431337384.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BLENDR השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -11.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-17.53% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Blendr Network (BLENDR) מידע שוק

No.1884

$ 1.65M
$ 1.65M$ 1.65M

$ 1.91K
$ 1.91K$ 1.91K

$ 1.73M
$ 1.73M$ 1.73M

40.06M
40.06M 40.06M

42,000,000
42,000,000 42,000,000

42,000,000
42,000,000 42,000,000

95.37%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Blendr Network הוא $ 1.65M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.91K. ההיצע במחזור של BLENDR הוא 40.06M, עם היצע כולל של 42000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.73M.

Blendr Network (BLENDR) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Blendr Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0053088-11.40%
30 ימים$ -0.00578-12.29%
60 ימים$ +0.01128+37.62%
90 ימים$ -0.01836-30.80%
Blendr Network שינוי מחיר היום

היום,BLENDR רשם שינוי של $ -0.0053088 (-11.40%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Blendr Network שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00578 (-12.29%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Blendr Network שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,BLENDR ראה שינוי של $ +0.01128 (+37.62%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Blendr Network שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.01836 (-30.80%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Blendr Network (BLENDR)?

בדוק את Blendr Network עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהBlendr Network (BLENDR)

Blendr is introducing a new decentralised network that uses unused GPU resources all over the world, in order to give access to high-performance computing.

Blendr Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Blendr Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקBLENDR את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Blendr Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךBlendr Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Blendr Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Blendr Network (BLENDR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Blendr Network (BLENDR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Blendr Network.

בדוק את Blendr Network תחזית המחיר עכשיו‏!

Blendr Network (BLENDR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Blendr Network (BLENDR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BLENDR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Blendr Network (BLENDR)

מחפש איך לקנותBlendr Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Blendr Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

BLENDR למטבעות מקומיים

1 Blendr Network(BLENDR) ל VND
1,085.7569
1 Blendr Network(BLENDR) ל AUD
A$0.0635404
1 Blendr Network(BLENDR) ל GBP
0.0305324
1 Blendr Network(BLENDR) ל EUR
0.035071
1 Blendr Network(BLENDR) ל USD
$0.04126
1 Blendr Network(BLENDR) ל MYR
RM0.173292
1 Blendr Network(BLENDR) ל TRY
1.69166
1 Blendr Network(BLENDR) ל JPY
¥6.06522
1 Blendr Network(BLENDR) ל ARS
ARS$54.50446
1 Blendr Network(BLENDR) ל RUB
3.3251434
1 Blendr Network(BLENDR) ל INR
3.6135508
1 Blendr Network(BLENDR) ל IDR
Rp665.4837778
1 Blendr Network(BLENDR) ל KRW
57.3051888
1 Blendr Network(BLENDR) ל PHP
2.3410924
1 Blendr Network(BLENDR) ל EGP
￡E.2.0015226
1 Blendr Network(BLENDR) ל BRL
R$0.2244544
1 Blendr Network(BLENDR) ל CAD
C$0.0569388
1 Blendr Network(BLENDR) ל BDT
4.9734804
1 Blendr Network(BLENDR) ל NGN
62.8963314
1 Blendr Network(BLENDR) ל COP
$165.04
1 Blendr Network(BLENDR) ל ZAR
R.0.7232878
1 Blendr Network(BLENDR) ל UAH
1.6900096
1 Blendr Network(BLENDR) ל VES
Bs5.7764
1 Blendr Network(BLENDR) ל CLP
$39.56834
1 Blendr Network(BLENDR) ל PKR
Rs11.6027246
1 Blendr Network(BLENDR) ל KZT
21.9816776
1 Blendr Network(BLENDR) ל THB
฿1.338887
1 Blendr Network(BLENDR) ל TWD
NT$1.2576048
1 Blendr Network(BLENDR) ל AED
د.إ0.1514242
1 Blendr Network(BLENDR) ל CHF
Fr0.033008
1 Blendr Network(BLENDR) ל HKD
HK$0.3222406
1 Blendr Network(BLENDR) ל AMD
֏15.6226864
1 Blendr Network(BLENDR) ל MAD
.د.م0.3701022
1 Blendr Network(BLENDR) ל MXN
$0.769499
1 Blendr Network(BLENDR) ל SAR
ريال0.154725
1 Blendr Network(BLENDR) ל PLN
0.1501864
1 Blendr Network(BLENDR) ל RON
лв0.1782432
1 Blendr Network(BLENDR) ל SEK
kr0.3932078
1 Blendr Network(BLENDR) ל BGN
лв0.0689042
1 Blendr Network(BLENDR) ל HUF
Ft14.0337638
1 Blendr Network(BLENDR) ל CZK
0.8660474
1 Blendr Network(BLENDR) ל KWD
د.ك0.0125843
1 Blendr Network(BLENDR) ל ILS
0.1394588
1 Blendr Network(BLENDR) ל AOA
Kz37.6113782
1 Blendr Network(BLENDR) ל BHD
.د.ب0.01555502
1 Blendr Network(BLENDR) ל BMD
$0.04126
1 Blendr Network(BLENDR) ל DKK
kr0.2632388
1 Blendr Network(BLENDR) ל HNL
L1.0698718
1 Blendr Network(BLENDR) ל MUR
1.8831064
1 Blendr Network(BLENDR) ל NAD
$0.7212248
1 Blendr Network(BLENDR) ל NOK
kr0.4171386
1 Blendr Network(BLENDR) ל NZD
$0.070142
1 Blendr Network(BLENDR) ל PAB
B/.0.04126
1 Blendr Network(BLENDR) ל PGK
K0.1724668
1 Blendr Network(BLENDR) ל QAR
ر.ق0.1489486
1 Blendr Network(BLENDR) ל RSD
дин.4.1346646

Blendr Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Blendr Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרBlendr Network הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Blendr Network

כמה שווה Blendr Network (BLENDR) היום?
החי BLENDRהמחיר ב USD הוא 0.04126 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BLENDR ל USD?
המחיר הנוכחי של BLENDR ל USD הוא $ 0.04126. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Blendr Network?
שווי השוק של BLENDR הוא $ 1.65M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BLENDR?
ההיצע במחזור של BLENDR הוא 40.06M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BLENDR?
‏‏BLENDR השיג מחיר שיא (ATH) של 4.2763998001721975 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BLENDR?
BLENDR ‏‏רשם מחירATL של 0.025867046431337384 USD.
מהו נפח המסחר של BLENDR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BLENDR הוא $ 1.91K USD.
האם BLENDR יעלה השנה?
BLENDR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BLENDR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:55:28 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

