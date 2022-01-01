Blendr Network (BLENDR) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Blendr Network (BLENDR), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Blendr Network (BLENDR) מידע Blendr is introducing a new decentralised network that uses unused GPU resources all over the world, in order to give access to high-performance computing. אתר רשמי: https://www.blendr.network/ מסמך לבן: https://drive.google.com/file/d/1gI0NL8koLs1UGBmxPjpmP57VI0Ata8ez/view סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x84018071282d4b2996272659d9c01cb08dd7327f קנה BLENDRעכשיו!

Blendr Network (BLENDR) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Blendr Network (BLENDR), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 1.55M $ 1.55M $ 1.55M ההיצע הכולל: $ 42.00M $ 42.00M $ 42.00M אספקה במחזור: $ 40.06M $ 40.06M $ 40.06M FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.63M $ 1.63M $ 1.63M שיא כל הזמנים: $ 4.45 $ 4.45 $ 4.45 שפל כל הזמנים: $ 0.025867046431337384 $ 0.025867046431337384 $ 0.025867046431337384 מחיר נוכחי: $ 0.03879 $ 0.03879 $ 0.03879 למידע נוסף על Blendr Network (BLENDR) מחיר

Blendr Network (BLENDR) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Blendr Network (BLENDR) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של BLENDR אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות BLENDRהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את BLENDRטוקניומיקה, חקרו אתBLENDRהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות BLENDR מעוניין להוסיף את Blendr Network (BLENDR) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת BLENDR, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות BLENDR ב-MEXC עכשיו!

Blendr Network (BLENDR) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של BLENDRעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה BLENDR עכשיו את היסטוריית המחירים!

BLENDR חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן BLENDR עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו BLENDR משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה BLENDRעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

