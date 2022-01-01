BICITY AI PROJECTS (BICITY) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי BICITY AI PROJECTS (BICITY), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

BICITY AI PROJECTS (BICITY) מידע BICITY is a leading firm that uses AI to create articles, visuals, edit images, and produce sound-related projects, revolutionizing digital content creation with advanced technology. אתר רשמי: https://www.bicity.com מסמך לבן: https://app.bicity.com/white-paper סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x6Fa9C0EE8a1F237466bB9CAc8466bFA2aA63A978 קנה BICITYעכשיו!

BICITY AI PROJECTS (BICITY) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור BICITY AI PROJECTS (BICITY), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 1.54M $ 1.54M $ 1.54M ההיצע הכולל: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B אספקה במחזור: $ 4.17B $ 4.17B $ 4.17B FDV (שווי מדולל מלא): $ 3.69M $ 3.69M $ 3.69M שיא כל הזמנים: $ 1.1429 $ 1.1429 $ 1.1429 שפל כל הזמנים: $ 0.000365535886689416 $ 0.000365535886689416 $ 0.000365535886689416 מחיר נוכחי: $ 0.0003687 $ 0.0003687 $ 0.0003687 למידע נוסף על BICITY AI PROJECTS (BICITY) מחיר

BICITY AI PROJECTS (BICITY) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של BICITY AI PROJECTS (BICITY) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של BICITY אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות BICITYהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את BICITYטוקניומיקה, חקרו אתBICITYהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

