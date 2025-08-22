עוד על BICITY

BICITY מידע על מחיר

BICITY מסמך לבן

BICITY אתר רשמי

BICITY טוקניומיקה

BICITY תחזית מחיר

BICITY היסטוריה

BICITY מדריך קנייה

BICITYממיר מטבעות לפיאט

BICITY ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

BICITY AI PROJECTS סֵמֶל

BICITY AI PROJECTS מְחִיר(BICITY)

1 BICITY ל USDמחיר חי:

$0.000372
$0.000372$0.000372
+0.78%1D
USD
BICITY AI PROJECTS (BICITY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:32:05 (UTC+8)

BICITY AI PROJECTS (BICITY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.000365
$ 0.000365$ 0.000365
24 שעות נמוך
$ 0.000375
$ 0.000375$ 0.000375
גבוה 24 שעות

$ 0.000365
$ 0.000365$ 0.000365

$ 0.000375
$ 0.000375$ 0.000375

$ 0.9658122894174352
$ 0.9658122894174352$ 0.9658122894174352

$ 0.000365535886689416
$ 0.000365535886689416$ 0.000365535886689416

+0.05%

+0.78%

-3.08%

-3.08%

BICITY AI PROJECTS (BICITY) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000372. במהלך 24 השעות האחרונות, BICITY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000365 לבין שיא של $ 0.000375, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BICITYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.9658122894174352, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000365535886689416.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BICITY השתנה ב +0.05% במהלך השעה האחרונה, +0.78% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BICITY AI PROJECTS (BICITY) מידע שוק

No.1960

$ 1.55M
$ 1.55M$ 1.55M

$ 21.53K
$ 21.53K$ 21.53K

$ 3.72M
$ 3.72M$ 3.72M

4.17B
4.17B 4.17B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

41.72%

BSC

שווי השוק הנוכחי של BICITY AI PROJECTS הוא $ 1.55M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 21.53K. ההיצע במחזור של BICITY הוא 4.17B, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.72M.

BICITY AI PROJECTS (BICITY) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של BICITY AI PROJECTSהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.000002879+0.78%
30 ימים$ -0.000035-8.60%
60 ימים$ -0.000154-29.28%
90 ימים$ -0.000276-42.60%
BICITY AI PROJECTS שינוי מחיר היום

היום,BICITY רשם שינוי של $ +0.000002879 (+0.78%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

BICITY AI PROJECTS שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000035 (-8.60%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

BICITY AI PROJECTS שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,BICITY ראה שינוי של $ -0.000154 (-29.28%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

BICITY AI PROJECTS שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000276 (-42.60%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של BICITY AI PROJECTS (BICITY)?

בדוק את BICITY AI PROJECTS עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהBICITY AI PROJECTS (BICITY)

BICITY is a leading firm that uses AI to create articles, visuals, edit images, and produce sound-related projects, revolutionizing digital content creation with advanced technology.

BICITY AI PROJECTS זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול BICITY AI PROJECTSההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקBICITY את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים BICITY AI PROJECTSאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךBICITY AI PROJECTS לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

BICITY AI PROJECTSתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה BICITY AI PROJECTS (BICITY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות BICITY AI PROJECTS (BICITY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור BICITY AI PROJECTS.

בדוק את BICITY AI PROJECTS תחזית המחיר עכשיו‏!

BICITY AI PROJECTS (BICITY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של BICITY AI PROJECTS (BICITY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BICITY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות BICITY AI PROJECTS (BICITY)

מחפש איך לקנותBICITY AI PROJECTS? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש BICITY AI PROJECTSב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

BICITY למטבעות מקומיים

1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ל VND
9.78918
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ל AUD
A$0.00057288
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ל GBP
0.00027528
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ל EUR
0.0003162
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ל USD
$0.000372
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ל MYR
RM0.0015624
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ל TRY
0.015252
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ל JPY
¥0.054684
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ל ARS
ARS$0.491412
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ל RUB
0.02997948
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ל INR
0.03257232
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ל IDR
Rp5.99999916
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ל KRW
0.51594912
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ל PHP
0.02109984
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ל EGP
￡E.0.01803456
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ל BRL
R$0.00202368
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ל CAD
C$0.00051336
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ל BDT
0.04484088
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ל NGN
0.56793612
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ל COP
$1.488
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ל ZAR
R.0.00651744
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ל UAH
0.01523712
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ל VES
Bs0.05208
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ל CLP
$0.356748
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ל PKR
Rs0.10461012
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ל KZT
0.19818672
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ל THB
฿0.01206768
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ל TWD
NT$0.01133112
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ל AED
د.إ0.00136524
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ל CHF
Fr0.0002976
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ל HKD
HK$0.00290532
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ל AMD
֏0.14085408
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ל MAD
.د.م0.00333684
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ל MXN
$0.00693408
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ל SAR
ريال0.001395
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ל PLN
0.00135408
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ל RON
лв0.00160332
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ל SEK
kr0.00354144
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ל BGN
лв0.00062124
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ל HUF
Ft0.1263126
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ל CZK
0.00780456
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ל KWD
د.ك0.00011346
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ל ILS
0.00125364
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ל AOA
Kz0.33910404
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ל BHD
.د.ب0.000140244
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ל BMD
$0.000372
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ל DKK
kr0.00236964
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ל HNL
L0.00964596
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ל MUR
0.01697808
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ל NAD
$0.00650256
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ל NOK
kr0.0037572
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ל NZD
$0.0006324
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ל PAB
B/.0.000372
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ל PGK
K0.00155496
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ל QAR
ر.ق0.00134292
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ל RSD
дин.0.0372558

BICITY AI PROJECTS מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של BICITY AI PROJECTS, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרBICITY AI PROJECTS הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על BICITY AI PROJECTS

כמה שווה BICITY AI PROJECTS (BICITY) היום?
החי BICITYהמחיר ב USD הוא 0.000372 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BICITY ל USD?
המחיר הנוכחי של BICITY ל USD הוא $ 0.000372. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של BICITY AI PROJECTS?
שווי השוק של BICITY הוא $ 1.55M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BICITY?
ההיצע במחזור של BICITY הוא 4.17B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BICITY?
‏‏BICITY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.9658122894174352 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BICITY?
BICITY ‏‏רשם מחירATL של 0.000365535886689416 USD.
מהו נפח המסחר של BICITY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BICITY הוא $ 21.53K USD.
האם BICITY יעלה השנה?
BICITY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BICITY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:32:05 (UTC+8)

BICITY AI PROJECTS (BICITY) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

BICITY-ל-USD מחשבון

סְכוּם

BICITY
BICITY
USD
USD

1 BICITY = 0.000372 USD

מסחרBICITY

USDTBICITY
$0.000372
$0.000372$0.000372
+0.81%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד