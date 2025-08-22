BICITY AI PROJECTS (BICITY) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000372. במהלך 24 השעות האחרונות, BICITY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000365 לבין שיא של $ 0.000375, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BICITYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.9658122894174352, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000365535886689416.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, BICITY השתנה ב +0.05% במהלך השעה האחרונה, +0.78% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
BICITY AI PROJECTS (BICITY) מידע שוק
No.1960
$ 1.55M
$ 1.55M$ 1.55M
$ 21.53K
$ 21.53K$ 21.53K
$ 3.72M
$ 3.72M$ 3.72M
4.17B
4.17B 4.17B
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
41.72%
BSC
שווי השוק הנוכחי של BICITY AI PROJECTS הוא $ 1.55M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 21.53K. ההיצע במחזור של BICITY הוא 4.17B, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.72M.
BICITY AI PROJECTS (BICITY) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של BICITY AI PROJECTSהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.000002879
+0.78%
30 ימים
$ -0.000035
-8.60%
60 ימים
$ -0.000154
-29.28%
90 ימים
$ -0.000276
-42.60%
BICITY AI PROJECTS שינוי מחיר היום
היום,BICITY רשם שינוי של $ +0.000002879 (+0.78%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
BICITY AI PROJECTS שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000035 (-8.60%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
BICITY AI PROJECTS שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,BICITY ראה שינוי של $ -0.000154 (-29.28%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
BICITY AI PROJECTS שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000276 (-42.60%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של BICITY AI PROJECTS (BICITY)?
BICITY is a leading firm that uses AI to create articles, visuals, edit images, and produce sound-related projects, revolutionizing digital content creation with advanced technology.
BICITY AI PROJECTSתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה BICITY AI PROJECTS (BICITY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות BICITY AI PROJECTS (BICITY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור BICITY AI PROJECTS.
הבנת הטוקנומיקה של BICITY AI PROJECTS (BICITY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BICITY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות BICITY AI PROJECTS (BICITY)
מחפש איך לקנותBICITY AI PROJECTS? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש BICITY AI PROJECTSב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
