Brazil National Fan סֵמֶל

Brazil National Fan מְחִיר(BFT)

1 BFT ל USDמחיר חי:

$0.017786
$0.017786$0.017786
-0.98%1D
USD
Brazil National Fan (BFT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:14:02 (UTC+8)

Brazil National Fan (BFT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.017606
$ 0.017606$ 0.017606
24 שעות נמוך
$ 0.018947
$ 0.018947$ 0.018947
גבוה 24 שעות

$ 0.017606
$ 0.017606$ 0.017606

$ 0.018947
$ 0.018947$ 0.018947

$ 1.7131523790128653
$ 1.7131523790128653$ 1.7131523790128653

$ 0.008904049261934482
$ 0.008904049261934482$ 0.008904049261934482

+0.02%

-0.98%

+3.72%

+3.72%

Brazil National Fan (BFT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.017776. במהלך 24 השעות האחרונות, BFT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.017606 לבין שיא של $ 0.018947, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BFTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.7131523790128653, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.008904049261934482.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BFT השתנה ב +0.02% במהלך השעה האחרונה, -0.98% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.72% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Brazil National Fan (BFT) מידע שוק

No.2316

$ 511.46K
$ 511.46K$ 511.46K

$ 59.32K
$ 59.32K$ 59.32K

$ 1.78M
$ 1.78M$ 1.78M

28.77M
28.77M 28.77M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

28,772,500
28,772,500 28,772,500

28.77%

BITCI

שווי השוק הנוכחי של Brazil National Fan הוא $ 511.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 59.32K. ההיצע במחזור של BFT הוא 28.77M, עם היצע כולל של 28772500. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.78M.

Brazil National Fan (BFT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Brazil National Fanהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00017603-0.98%
30 ימים$ +0.002653+17.54%
60 ימים$ +0.008838+98.88%
90 ימים$ +0.011814+198.15%
Brazil National Fan שינוי מחיר היום

היום,BFT רשם שינוי של $ -0.00017603 (-0.98%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Brazil National Fan שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.002653 (+17.54%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Brazil National Fan שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,BFT ראה שינוי של $ +0.008838 (+98.88%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Brazil National Fan שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.011814 (+198.15%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Brazil National Fan (BFT)?

בדוק את Brazil National Fan עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהBrazil National Fan (BFT)

The Brazilian National Football Team Fan Token is designed to revolutionize fan experiences. With Token, the Brazilian National Football Team offers fans the opportunity to participate in exclusive surveys and events, create a digital collection, purchase NFT, receive fan awards, and participate in games and task attributes linked to roles and great experiences.

Brazil National Fan זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Brazil National Fanההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקBFT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Brazil National Fanאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךBrazil National Fan לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Brazil National Fanתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Brazil National Fan (BFT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Brazil National Fan (BFT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Brazil National Fan.

בדוק את Brazil National Fan תחזית המחיר עכשיו‏!

Brazil National Fan (BFT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Brazil National Fan (BFT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BFT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Brazil National Fan (BFT)

מחפש איך לקנותBrazil National Fan? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Brazil National Fanב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

BFT למטבעות מקומיים

1 Brazil National Fan(BFT) ל VND
467.77544
1 Brazil National Fan(BFT) ל AUD
A$0.02737504
1 Brazil National Fan(BFT) ל GBP
0.01315424
1 Brazil National Fan(BFT) ל EUR
0.0151096
1 Brazil National Fan(BFT) ל USD
$0.017776
1 Brazil National Fan(BFT) ל MYR
RM0.0746592
1 Brazil National Fan(BFT) ל TRY
0.728816
1 Brazil National Fan(BFT) ל JPY
¥2.613072
1 Brazil National Fan(BFT) ל ARS
ARS$23.513204
1 Brazil National Fan(BFT) ל RUB
1.43701184
1 Brazil National Fan(BFT) ל INR
1.5562888
1 Brazil National Fan(BFT) ל IDR
Rp286.70963728
1 Brazil National Fan(BFT) ל KRW
24.68873088
1 Brazil National Fan(BFT) ל PHP
1.00718816
1 Brazil National Fan(BFT) ל EGP
￡E.0.862136
1 Brazil National Fan(BFT) ל BRL
R$0.09634592
1 Brazil National Fan(BFT) ל CAD
C$0.02453088
1 Brazil National Fan(BFT) ל BDT
2.16262816
1 Brazil National Fan(BFT) ל NGN
27.1803928
1 Brazil National Fan(BFT) ל COP
$71.38948256
1 Brazil National Fan(BFT) ל ZAR
R.0.31232432
1 Brazil National Fan(BFT) ל UAH
0.7368152
1 Brazil National Fan(BFT) ל VES
Bs2.48864
1 Brazil National Fan(BFT) ל CLP
$17.06496
1 Brazil National Fan(BFT) ל PKR
Rs5.03985152
1 Brazil National Fan(BFT) ל KZT
9.51087104
1 Brazil National Fan(BFT) ל THB
฿0.57665344
1 Brazil National Fan(BFT) ל TWD
NT$0.54181248
1 Brazil National Fan(BFT) ל AED
د.إ0.06523792
1 Brazil National Fan(BFT) ל CHF
Fr0.0142208
1 Brazil National Fan(BFT) ל HKD
HK$0.13883056
1 Brazil National Fan(BFT) ל AMD
֏6.80536384
1 Brazil National Fan(BFT) ל MAD
.د.م0.159984
1 Brazil National Fan(BFT) ל MXN
$0.33116688
1 Brazil National Fan(BFT) ל SAR
ريال0.06666
1 Brazil National Fan(BFT) ל PLN
0.06470464
1 Brazil National Fan(BFT) ל RON
лв0.07661456
1 Brazil National Fan(BFT) ל SEK
kr0.16922752
1 Brazil National Fan(BFT) ל BGN
лв0.02968592
1 Brazil National Fan(BFT) ל HUF
Ft6.0420624
1 Brazil National Fan(BFT) ל CZK
0.37294048
1 Brazil National Fan(BFT) ל KWD
د.ك0.00542168
1 Brazil National Fan(BFT) ל ILS
0.05990512
1 Brazil National Fan(BFT) ל AOA
Kz16.20406832
1 Brazil National Fan(BFT) ל BHD
.د.ب0.006701552
1 Brazil National Fan(BFT) ל BMD
$0.017776
1 Brazil National Fan(BFT) ל DKK
kr0.11341088
1 Brazil National Fan(BFT) ל HNL
L0.46537568
1 Brazil National Fan(BFT) ל MUR
0.81129664
1 Brazil National Fan(BFT) ל NAD
$0.31161328
1 Brazil National Fan(BFT) ל NOK
kr0.17935984
1 Brazil National Fan(BFT) ל NZD
$0.0302192
1 Brazil National Fan(BFT) ל PAB
B/.0.017776
1 Brazil National Fan(BFT) ל PGK
K0.07501472
1 Brazil National Fan(BFT) ל QAR
ر.ق0.06452688
1 Brazil National Fan(BFT) ל RSD
дин.1.77973312

Brazil National Fan מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Brazil National Fan, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרBrazil National Fan הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Brazil National Fan

כמה שווה Brazil National Fan (BFT) היום?
החי BFTהמחיר ב USD הוא 0.017776 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BFT ל USD?
המחיר הנוכחי של BFT ל USD הוא $ 0.017776. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Brazil National Fan?
שווי השוק של BFT הוא $ 511.46K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BFT?
ההיצע במחזור של BFT הוא 28.77M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BFT?
‏‏BFT השיג מחיר שיא (ATH) של 1.7131523790128653 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BFT?
BFT ‏‏רשם מחירATL של 0.008904049261934482 USD.
מהו נפח המסחר של BFT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BFT הוא $ 59.32K USD.
האם BFT יעלה השנה?
BFT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BFT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Brazil National Fan (BFT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

BFT-ל-USD מחשבון

סְכוּם

BFT
BFT
USD
USD

1 BFT = 0.017776 USD

מסחרBFT

USDTBFT
$0.017786
$0.017786$0.017786
-1.02%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד