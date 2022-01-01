Brazil National Fan (BFT) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Brazil National Fan (BFT), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Brazil National Fan (BFT) מידע The Brazilian National Football Team Fan Token is designed to revolutionize fan experiences. With Token, the Brazilian National Football Team offers fans the opportunity to participate in exclusive surveys and events, create a digital collection, purchase NFT, receive fan awards, and participate in games and task attributes linked to roles and great experiences. אתר רשמי: https://www.bitci.com/ סייר בלוקים: https://bitciexp.bitcichain.com/ קנה BFTעכשיו!

Brazil National Fan (BFT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Brazil National Fan (BFT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 568.49K $ 568.49K $ 568.49K ההיצע הכולל: $ 28.77M $ 28.77M $ 28.77M אספקה במחזור: $ 28.77M $ 28.77M $ 28.77M FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.98M $ 1.98M $ 1.98M שיא כל הזמנים: $ 1.7586 $ 1.7586 $ 1.7586 שפל כל הזמנים: $ 0.008904049261934482 $ 0.008904049261934482 $ 0.008904049261934482 מחיר נוכחי: $ 0.019758 $ 0.019758 $ 0.019758 למידע נוסף על Brazil National Fan (BFT) מחיר

Brazil National Fan (BFT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Brazil National Fan (BFT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של BFT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות BFTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את BFTטוקניומיקה, חקרו אתBFTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות BFT מעוניין להוסיף את Brazil National Fan (BFT) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת BFT, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות BFT ב-MEXC עכשיו!

Brazil National Fan (BFT) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של BFTעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה BFT עכשיו את היסטוריית המחירים!

BFT חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן BFT עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו BFT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה BFTעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

