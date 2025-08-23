עוד על BELUGA

BELUGA סֵמֶל

BELUGA מְחִיר(BELUGA)

1 BELUGA ל USDמחיר חי:

+2.47%1D
USD
BELUGA (BELUGA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:24:37 (UTC+8)

BELUGA (BELUGA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-1.04%

+2.47%

-5.77%

-5.77%

BELUGA (BELUGA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 126.7957. במהלך 24 השעות האחרונות, BELUGA נסחר בטווח שבין שפל של $ 121.8478 לבין שיא של $ 132.8505, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BELUGAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BELUGA השתנה ב -1.04% במהלך השעה האחרונה, +2.47% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.77% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BELUGA (BELUGA) מידע שוק

$ 85.47K
$ 85.47K$ 85.47K

$ 253.59B
$ 253.59B$ 253.59B

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

TONCOIN

שווי השוק הנוכחי של BELUGA הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 85.47K. ההיצע במחזור של BELUGA הוא --, עם היצע כולל של 2000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 253.59B.

BELUGA (BELUGA) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של BELUGAהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +3.056362+2.47%
30 ימים$ +34.2957+37.07%
60 ימים$ +41.7957+49.17%
90 ימים$ +50.4107+65.99%
BELUGA שינוי מחיר היום

היום,BELUGA רשם שינוי של $ +3.056362 (+2.47%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

BELUGA שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +34.2957 (+37.07%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

BELUGA שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,BELUGA ראה שינוי של $ +41.7957 (+49.17%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

BELUGA שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +50.4107 (+65.99%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של BELUGA (BELUGA)?

בדוק את BELUGA עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהBELUGA (BELUGA)

BELUGA meme is loved by hundreds of thousands of users especially in Ton industry. The cute beluga is wearing a hat from Dogwifhat(WIF) which is considered to be one of the moste adored Ton memes around the world.

BELUGA זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול BELUGAההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקBELUGA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים BELUGAאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךBELUGA לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

BELUGAתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה BELUGA (BELUGA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות BELUGA (BELUGA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור BELUGA.

בדוק את BELUGA תחזית המחיר עכשיו‏!

BELUGA (BELUGA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של BELUGA (BELUGA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BELUGA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות BELUGA (BELUGA)

מחפש איך לקנותBELUGA? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש BELUGAב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

BELUGA למטבעות מקומיים

1 BELUGA(BELUGA) ל VND
3,336,628.8455
1 BELUGA(BELUGA) ל AUD
A$193.997421
1 BELUGA(BELUGA) ל GBP
93.828818
1 BELUGA(BELUGA) ל EUR
107.776345
1 BELUGA(BELUGA) ל USD
$126.7957
1 BELUGA(BELUGA) ל MYR
RM532.54194
1 BELUGA(BELUGA) ל TRY
5,197.355743
1 BELUGA(BELUGA) ל JPY
¥18,638.9679
1 BELUGA(BELUGA) ל ARS
ARS$170,195.332196
1 BELUGA(BELUGA) ל RUB
10,252.700302
1 BELUGA(BELUGA) ל INR
11,097.159664
1 BELUGA(BELUGA) ל IDR
Rp2,045,091.649171
1 BELUGA(BELUGA) ל KRW
176,104.011816
1 BELUGA(BELUGA) ל PHP
7,184.244362
1 BELUGA(BELUGA) ל EGP
￡E.6,150.859407
1 BELUGA(BELUGA) ל BRL
R$685.964737
1 BELUGA(BELUGA) ל CAD
C$174.978066
1 BELUGA(BELUGA) ל BDT
15,425.964862
1 BELUGA(BELUGA) ל NGN
193,876.965085
1 BELUGA(BELUGA) ל COP
$507,182.8
1 BELUGA(BELUGA) ל ZAR
R.2,226.532492
1 BELUGA(BELUGA) ל UAH
5,255.681765
1 BELUGA(BELUGA) ל VES
Bs17,751.398
1 BELUGA(BELUGA) ל CLP
$121,723.872
1 BELUGA(BELUGA) ל PKR
Rs35,949.116864
1 BELUGA(BELUGA) ל KZT
67,840.771328
1 BELUGA(BELUGA) ל THB
฿4,109.448637
1 BELUGA(BELUGA) ל TWD
NT$3,863.464979
1 BELUGA(BELUGA) ל AED
د.إ465.340219
1 BELUGA(BELUGA) ל CHF
Fr101.43656
1 BELUGA(BELUGA) ל HKD
HK$990.274417
1 BELUGA(BELUGA) ל AMD
֏48,542.465788
1 BELUGA(BELUGA) ל MAD
.د.م1,141.1613
1 BELUGA(BELUGA) ל MXN
$2,354.596149
1 BELUGA(BELUGA) ל SAR
ريال475.483875
1 BELUGA(BELUGA) ל PLN
461.536348
1 BELUGA(BELUGA) ל RON
лв546.489467
1 BELUGA(BELUGA) ל SEK
kr1,205.827107
1 BELUGA(BELUGA) ל BGN
лв211.748819
1 BELUGA(BELUGA) ל HUF
Ft43,039.532408
1 BELUGA(BELUGA) ל CZK
2,658.905829
1 BELUGA(BELUGA) ל KWD
د.ك38.6726885
1 BELUGA(BELUGA) ל ILS
426.033552
1 BELUGA(BELUGA) ל AOA
Kz115,583.156249
1 BELUGA(BELUGA) ל BHD
.د.ب47.8019789
1 BELUGA(BELUGA) ל BMD
$126.7957
1 BELUGA(BELUGA) ל DKK
kr807.688609
1 BELUGA(BELUGA) ל HNL
L3,319.511426
1 BELUGA(BELUGA) ל MUR
5,786.955748
1 BELUGA(BELUGA) ל NAD
$2,222.728621
1 BELUGA(BELUGA) ל NOK
kr1,276.832699
1 BELUGA(BELUGA) ל NZD
$215.55269
1 BELUGA(BELUGA) ל PAB
B/.126.7957
1 BELUGA(BELUGA) ל PGK
K535.077854
1 BELUGA(BELUGA) ל QAR
ر.ق460.268391
1 BELUGA(BELUGA) ל RSD
дин.12,693.517527

BELUGA מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של BELUGA, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרBELUGA הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על BELUGA

כמה שווה BELUGA (BELUGA) היום?
החי BELUGAהמחיר ב USD הוא 126.7957 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BELUGA ל USD?
המחיר הנוכחי של BELUGA ל USD הוא $ 126.7957. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של BELUGA?
שווי השוק של BELUGA הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BELUGA?
ההיצע במחזור של BELUGA הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BELUGA?
‏‏BELUGA השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BELUGA?
BELUGA ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של BELUGA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BELUGA הוא $ 85.47K USD.
האם BELUGA יעלה השנה?
BELUGA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BELUGA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:24:37 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

