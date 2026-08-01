Marina Protocol מחיר היום

מחיר Marina Protocol (BAY) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.017737, עם שינוי של 0.16% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BAY ל ILS הוא ₪ 0.017737 לכל BAY.

Marina Protocol כרגע מדורג במקום #1577 לפי שווי שוק של ₪ 3.55M, עם היצע במחזור של 200.00M BAY. ב‑24 השעות האחרונות, BAY סחר בין ₪ 0.017496 (נמוך) ל ₪ 0.018024 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 0.563930837592322798, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.021301746952113511.

ביצועים לטווח קצר, BAY נע ב +0.08% בשעה האחרונה ו -1.87% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 60.33K.

Marina Protocol (BAY) מידע שוק

דירוג No.1577 שווי שוק ₪ 3.55M₪ 3.55M ₪ 3.55M נפח (24 שעות) ₪ 60.33K₪ 60.33K ₪ 60.33K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 17.74M₪ 17.74M ₪ 17.74M אספקת מחזור 200.00M 200.00M 200.00M מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 שיעור מחזור 20.00% בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Marina Protocol הוא ₪ 3.55M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 60.33K. ההיצע במחזור של BAY הוא 200.00M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 17.74M.