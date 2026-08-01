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מחיר Marina Protocol בזמן אמת היום הוא 0.017737 ILS.BAY שווי השוק הוא 3,547,400 ILS. עקוב אחרי עדכוני מחיר BAY ל ILS בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!מחיר Marina Protocol בזמן אמת היום הוא 0.017737 ILS.BAY שווי השוק הוא 3,547,400 ILS. עקוב אחרי עדכוני מחיר BAY ל ILS בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!

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Marina Protocol סֵמֶל

Marina Protocol מְחִיר(BAY)

1 BAY ל ILSמחיר חי:

₪0.05305755
₪0.05305755₪0.05305755
+0.16%1D
ILS
Marina Protocol (BAY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 05:50:11 (UTC+8)

Marina Protocol מחיר היום

מחיר Marina Protocol (BAY) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.017737, עם שינוי של 0.16% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BAY ל ILS הוא ₪ 0.017737 לכל BAY.

Marina Protocol כרגע מדורג במקום #1577 לפי שווי שוק של ₪ 3.55M, עם היצע במחזור של 200.00M BAY. ב‑24 השעות האחרונות, BAY סחר בין ₪ 0.017496 (נמוך) ל ₪ 0.018024 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 0.563930837592322798, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.021301746952113511.

ביצועים לטווח קצר, BAY נע ב +0.08% בשעה האחרונה ו -1.87% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 60.33K.

Marina Protocol (BAY) מידע שוק

No.1577

₪ 3.55M
₪ 3.55M₪ 3.55M

₪ 60.33K
₪ 60.33K₪ 60.33K

₪ 17.74M
₪ 17.74M₪ 17.74M

200.00M
200.00M 200.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

20.00%

BSC

שווי השוק הנוכחי של Marina Protocol הוא ₪ 3.55M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 60.33K. ההיצע במחזור של BAY הוא 200.00M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 17.74M.

Marina Protocol היסטוריית המחירים ILS

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
₪ 0.017496
₪ 0.017496₪ 0.017496
24 שעות נמוך
₪ 0.018024
₪ 0.018024₪ 0.018024
גבוה 24 שעות

₪ 0.017496
₪ 0.017496₪ 0.017496

₪ 0.018024
₪ 0.018024₪ 0.018024

₪ 0.563930837592322798
₪ 0.563930837592322798₪ 0.563930837592322798

₪ 0.021301746952113511
₪ 0.021301746952113511₪ 0.021301746952113511

+0.08%

+0.16%

-1.87%

-1.87%

Marina Protocol (BAY) היסטוריית מחירים ILS

עקוב אחר שינויי המחירים של Marina Protocolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (ILS)לשנות (%)
הַיוֹם₪ +0.00008476+0.16%
30 ימים₪ -0.004575-20.51%
60 ימים₪ +0.002416+15.76%
90 ימים₪ -0.000093-0.53%
Marina Protocol שינוי מחיר היום

היום,BAY רשם שינוי של ₪ +0.00008476 (+0.16%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Marina Protocol שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב ₪ -0.004575 (-20.51%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Marina Protocol שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,BAY ראה שינוי של ₪ +0.002416 (+15.76%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Marina Protocol שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב ₪ -0.000093 (-0.53%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Marina Protocol (BAY)?

בדוק את Marina Protocol עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

תחזית מחיר עבור Marina Protocol

Marina Protocol (BAY) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 4 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של BAY הוא ₪ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
Marina Protocol (BAY) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 14 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Marina Protocol עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של ₪ --.

כלי MEXC
לפרויקציות תרחישים בזמן אמת ולניתוח מותאם אישית יותר, המשתמשים יכולים להשתמש בכלי תחזית המחיר ובתובנות השוק מבוססות ה-AI של MEXC.
הצהרת סיכום: תרחישים אלו הם להמחשה ולצורכי חינוך; מטבעות קריפטו תנודתיים—בצע את המחקר שלך לפני קבלת החלטות.
רוצה לדעת לאיזה מחיר Marina Protocol תגיע ב 2026–2027? בקר בדף BAY תחזית המחירים שלנו לקבלת תחזיות מחיר של לשנים 2026–2027 על ידי לחיצה על Marina Protocol תחזית מחיר.

איך לקנות ולהשקיע Marina Protocol ב יִשְׂרָאֵל

מוכן להתחיל עם Marina Protocol? קניית BAY מהירה וידידותית למתחילים ב‑MEXC. תוכל להתחיל לסחור מיד לאחר הרכישה הראשונה שלך. למידע נוסף, עיין במדריך המלא שלנו על כיצד לקנות Marina Protocol. להלן סקירה מהירה בחמישה שלבים שתעזור לך להתחיל את Marina Protocol (BAY) מסע הקנייה שלך.

שלב 1

הירשם לחשבון והשלם את KYC

ראשית, הירשם לחשבון והשלם את KYC ב-MEXC. אתה יכול לעשות זאת באתר הרשמי של MEXC או באפליקציית MEXC באמצעות מספר הטלפון או כתובת הדוא"ל שלך.
שלב 2

הוסף USDT, USDC או USDE לארנק שלך

USDT, USDC ו-USDE מקלים על המסחר ב-MEXC. אתה יכול לקנות USDT, USDC ו-USDE באמצעות העברה בנקאית, OTC או מסחר P2P.
שלב 3

עבור לדף מסחר ספוט

באתר של MEXC, לחץ על ספוט בסרגל העליון וחפש את האסימונים המועדפים עליך.
שלב 4

בחר את האסימונים שלך

עם יותר מ--- אסימונים זמינים, אתה יכול בקלות לקנות ביטקוין, אתריום ואסימונים פופולריים.
שלב 5

השלם את הרכישה שלך

הזן את כמות האסימונים או את השווי במטבע המקומי שלך. לחץ על קנה, וMarina Protocolיזוכה מיידית בארנק שלך.
איך לקנות Marina Protocol (BAY) מדריך

מה אפשר לעשות עם Marina Protocol

החזקת Marina Protocol מאפשרת לך לפתוח יותר אפשרויות מעבר לרכישה והחזקה בלבד. אתה יכול לסחור ב-BTC במאות שווקים, להרוויח פרסים פסיביים דרך מוצרי חיסכון והימור גמישים, או להשתמש בכלי מסחר מקצועיים כדי להגדיל את הנכסים שלך. בין אם אתה מתחיל, מקצועי או משקיע מנוסה, MEXC מקלה עליך למקסם את הפוטנציאל הקריפטו שלך. להלן ארבע הדרכים הטובות ביותר למצות את הפוטנציאל של טוקני הביטקוין שלך

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מה זהMarina Protocol (BAY)

A next-generation global marketing technology (MarTech) infrastructure with over 1.3 million users across 200 countries. The platform transforms traditional Web2 quizzes, missions, and events into fully automated Web3 campaigns with instant on-chain rewards. By combining SDKs, embed codes, social-login wallets, and gasless onboarding, it significantly lowers participation barriers while enabling brands, marketers, and communities to run global campaigns efficiently and transparently.

Marina Protocol מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Marina Protocol, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

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האתרMarina Protocol הרשמי
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אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Marina Protocol

העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 05:50:11 (UTC+8)

Marina Protocol (BAY) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
02-11 14:20:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, יציאה נטו מ-CEX של 59,400 ETH
02-10 18:39:21נתונים על השרשרת
אתמול, תעודות סל ביטקוין ספוט רשמו זרימה נטו פנימה של 144.9 מיליון דולר, בעוד שתעודות סל את'ריום רשמו זרימה נטו פנימה של 57 מיליון דולר
02-04 11:04:00עדכוני תעשייה
מדד הפחד בקריפטו יורד שוב ל-14, השוק נשאר באזור "פחד קיצוני"
02-04 00:48:00עדכוני תעשייה
285 מיליון דולר חוסלו ברחבי הרשת ב-24 השעות האחרונות, גם לונגים וגם שורטים נמחקו
02-01 01:12:00עדכוני תעשייה
ביטקוין שובר מתחת לשפל הקודם של $80,600, מגיע לשפל חדש מאז 11 באפריל 2025
01-28 07:44:00עדכוני תעשייה
מדד הדולר מגיע לרמה הנמוכה ביותר מאז פברואר 2022, שוק הקריפטו ממשיך לעלות

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זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTBAY
₪0.05304559
₪0.05304559₪0.05304559
+0.12%
3.41M (USDT)

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מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

BAY-ל-ILS מחשבון

סְכוּם

BAY
BAY
ILS
ILS

1 BAY = 0.05303363 ILS