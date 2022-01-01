Based Labs (BASEDAI) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Based Labs (BASEDAI), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Based Labs (BASEDAI) מידע BasedAI is a unique Layer-1 network for organizing decentralized computational resources around LLM models. BasedAI is also fully EVM compatible, empowering developers to deploy novel decentralized applications that blend smart contract capabilities with LLM models. BasedAI also utilizes advanced cryptographic techniques to enable developers to deploy high performance privacy-preserving zk-LLMs. אתר רשמי: getbased.ai מסמך לבן: https://arxiv.org/pdf/2403.01008.pdf סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x44971abf0251958492fee97da3e5c5ada88b9185

Based Labs (BASEDAI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Based Labs (BASEDAI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 10.47M $ 10.47M $ 10.47M ההיצע הכולל: $ 35.67M $ 35.67M $ 35.67M אספקה במחזור: $ 34.60M $ 34.60M $ 34.60M FDV (שווי מדולל מלא): $ 10.79M $ 10.79M $ 10.79M שיא כל הזמנים: $ 9.58 $ 9.58 $ 9.58 שפל כל הזמנים: $ 0.24456926465930381 $ 0.24456926465930381 $ 0.24456926465930381 מחיר נוכחי: $ 0.3026 $ 0.3026 $ 0.3026 למידע נוסף על Based Labs (BASEDAI) מחיר

Based Labs (BASEDAI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Based Labs (BASEDAI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של BASEDAI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות BASEDAIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את BASEDAIטוקניומיקה, חקרו אתBASEDAIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Based Labs (BASEDAI) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של BASEDAIעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה BASEDAI עכשיו את היסטוריית המחירים!

BASEDAI חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן BASEDAI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו BASEDAI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה BASEDAIעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

