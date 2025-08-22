מה זהBased Labs (BASEDAI)

BasedAI is a unique Layer-1 network for organizing decentralized computational resources around LLM models. BasedAI is also fully EVM compatible, empowering developers to deploy novel decentralized applications that blend smart contract capabilities with LLM models. BasedAI also utilizes advanced cryptographic techniques to enable developers to deploy high performance privacy-preserving zk-LLMs.

Based Labs זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Based Labsההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.



בנוסף, אתה יכול

- לבדוקBASEDAI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים

על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Based Labsאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךBased Labs לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Based Labsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Based Labs (BASEDAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Based Labs (BASEDAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Based Labs.

בדוק את Based Labs תחזית המחיר עכשיו‏!

Based Labs (BASEDAI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Based Labs (BASEDAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BASEDAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Based Labs (BASEDAI)

מחפש איך לקנותBased Labs? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Based Labsב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

BASEDAI למטבעות מקומיים

נסה ממיר

Based Labs מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Based Labs, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Based Labs כמה שווה Based Labs (BASEDAI) היום? החי BASEDAIהמחיר ב USD הוא 0.3299 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי BASEDAI ל USD? $ 0.3299 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של BASEDAI ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Based Labs? שווי השוק של BASEDAI הוא $ 11.41M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של BASEDAI? ההיצע במחזור של BASEDAI הוא 34.60M USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BASEDAI? ‏‏BASEDAI השיג מחיר שיא (ATH) של 10.751129650865769 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BASEDAI? BASEDAI ‏‏רשם מחירATL של 0.24456926465930381 USD . מהו נפח המסחר של BASEDAI? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BASEDAI הוא $ 16.95K USD . האם BASEDAI יעלה השנה? BASEDAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BASEDAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

Based Labs (BASEDAI) עדכונים חשובים מהתעשייה

