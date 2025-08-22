עוד על BASEDAI

Based Labs סֵמֶל

Based Labs מְחִיר(BASEDAI)

Based Labs (BASEDAI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:03:50 (UTC+8)

Based Labs (BASEDAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+1.25%

-10.83%

+12.47%

+12.47%

Based Labs (BASEDAI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.3299. במהלך 24 השעות האחרונות, BASEDAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.319 לבין שיא של $ 0.3945, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BASEDAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 10.751129650865769, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.24456926465930381.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BASEDAI השתנה ב +1.25% במהלך השעה האחרונה, -10.83% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+12.47% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Based Labs (BASEDAI) מידע שוק

No.1063

97.00%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Based Labs הוא $ 11.41M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 16.95K. ההיצע במחזור של BASEDAI הוא 34.60M, עם היצע כולל של 35669420. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.77M.

Based Labs (BASEDAI) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Based Labsהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.040067-10.83%
30 ימים$ -0.0201-5.75%
60 ימים$ +0.0304+10.15%
90 ימים$ -0.0829-20.09%
Based Labs שינוי מחיר היום

היום,BASEDAI רשם שינוי של $ -0.040067 (-10.83%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Based Labs שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0201 (-5.75%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Based Labs שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,BASEDAI ראה שינוי של $ +0.0304 (+10.15%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Based Labs שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0829 (-20.09%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Based Labs (BASEDAI)?

בדוק את Based Labs עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהBased Labs (BASEDAI)

BasedAI is a unique Layer-1 network for organizing decentralized computational resources around LLM models. BasedAI is also fully EVM compatible, empowering developers to deploy novel decentralized applications that blend smart contract capabilities with LLM models. BasedAI also utilizes advanced cryptographic techniques to enable developers to deploy high performance privacy-preserving zk-LLMs.

Based Labs זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Based Labsההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקBASEDAI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Based Labsאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךBased Labs לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Based Labsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Based Labs (BASEDAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Based Labs (BASEDAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Based Labs.

בדוק את Based Labs תחזית המחיר עכשיו‏!

Based Labs (BASEDAI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Based Labs (BASEDAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BASEDAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Based Labs (BASEDAI)

מחפש איך לקנותBased Labs? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Based Labsב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

BASEDAI למטבעות מקומיים

Based Labs מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Based Labs, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרBased Labs הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Based Labs

כמה שווה Based Labs (BASEDAI) היום?
החי BASEDAIהמחיר ב USD הוא 0.3299 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BASEDAI ל USD?
המחיר הנוכחי של BASEDAI ל USD הוא $ 0.3299. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Based Labs?
שווי השוק של BASEDAI הוא $ 11.41M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BASEDAI?
ההיצע במחזור של BASEDAI הוא 34.60M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BASEDAI?
‏‏BASEDAI השיג מחיר שיא (ATH) של 10.751129650865769 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BASEDAI?
BASEDAI ‏‏רשם מחירATL של 0.24456926465930381 USD.
מהו נפח המסחר של BASEDAI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BASEDAI הוא $ 16.95K USD.
האם BASEDAI יעלה השנה?
BASEDAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BASEDAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:03:50 (UTC+8)

