Based Labs (BASEDAI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.3299. במהלך 24 השעות האחרונות, BASEDAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.319 לבין שיא של $ 0.3945, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BASEDAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 10.751129650865769, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.24456926465930381.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, BASEDAI השתנה ב +1.25% במהלך השעה האחרונה, -10.83% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+12.47% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Based Labs (BASEDAI) מידע שוק
No.1063
$ 11.41M
$ 11.41M$ 11.41M
$ 16.95K
$ 16.95K$ 16.95K
$ 11.77M
$ 11.77M$ 11.77M
34.60M
34.60M 34.60M
35,669,420
35,669,420 35,669,420
35,669,420
35,669,420 35,669,420
97.00%
ETH
שווי השוק הנוכחי של Based Labs הוא $ 11.41M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 16.95K. ההיצע במחזור של BASEDAI הוא 34.60M, עם היצע כולל של 35669420. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.77M.
Based Labs (BASEDAI) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Based Labsהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.040067
-10.83%
30 ימים
$ -0.0201
-5.75%
60 ימים
$ +0.0304
+10.15%
90 ימים
$ -0.0829
-20.09%
Based Labs שינוי מחיר היום
היום,BASEDAI רשם שינוי של $ -0.040067 (-10.83%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Based Labs שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0201 (-5.75%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Based Labs שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,BASEDAI ראה שינוי של $ +0.0304 (+10.15%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Based Labs שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0829 (-20.09%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Based Labs (BASEDAI)?
BasedAI is a unique Layer-1 network for organizing decentralized computational resources around LLM models. BasedAI is also fully EVM compatible, empowering developers to deploy novel decentralized applications that blend smart contract capabilities with LLM models. BasedAI also utilizes advanced cryptographic techniques to enable developers to deploy high performance privacy-preserving zk-LLMs.
Based Labs זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Based Labsההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקBASEDAI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Based Labsאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךBased Labs לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Based Labsתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Based Labs (BASEDAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Based Labs (BASEDAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Based Labs.
הבנת הטוקנומיקה של Based Labs (BASEDAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BASEDAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Based Labs (BASEDAI)
מחפש איך לקנותBased Labs? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Based Labsב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.