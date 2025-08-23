עוד על AZUR

Azuro

Azuro מְחִיר(AZUR)

Azuro (AZUR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:12:09 (UTC+8)

Azuro (AZUR) מידע על מחיר (USD)

Azuro (AZUR) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.005476. במהלך 24 השעות האחרונות, AZUR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.005432 לבין שיא של $ 0.005699, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AZURהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.23963218999016953, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.005048918762802123.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AZUR השתנה ב +0.16% במהלך השעה האחרונה, -2.28% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.91% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Azuro (AZUR) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Azuro הוא $ 1.10M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 25.98K. ההיצע במחזור של AZUR הוא 200.74M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.48M.

Azuro (AZUR) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Azuroהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00012777-2.28%
30 ימים$ +0.000012+0.21%
60 ימים$ -0.00105-16.09%
90 ימים$ -0.004454-44.86%
Azuro שינוי מחיר היום

היום,AZUR רשם שינוי של $ -0.00012777 (-2.28%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Azuro שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.000012 (+0.21%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Azuro שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,AZUR ראה שינוי של $ -0.00105 (-16.09%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Azuro שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.004454 (-44.86%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Azuro (AZUR)?

בדוק את Azuro עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהAzuro (AZUR)

Azuro is the liquidity, oracle & tooling solution for EVM chains to support powerful prediction app ecosystems.

Azuro זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Azuroההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקAZUR את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Azuroאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךAzuro לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Azuroתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Azuro (AZUR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Azuro (AZUR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Azuro.

בדוק את Azuro תחזית המחיר עכשיו‏!

Azuro (AZUR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Azuro (AZUR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AZUR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Azuro (AZUR)

מחפש איך לקנותAzuro? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Azuroב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

Azuro מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Azuro, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרAzuro הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Azuro

כמה שווה Azuro (AZUR) היום?
החי AZURהמחיר ב USD הוא 0.005476 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AZUR ל USD?
המחיר הנוכחי של AZUR ל USD הוא $ 0.005476. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Azuro?
שווי השוק של AZUR הוא $ 1.10M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AZUR?
ההיצע במחזור של AZUR הוא 200.74M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AZUR?
‏‏AZUR השיג מחיר שיא (ATH) של 0.23963218999016953 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AZUR?
AZUR ‏‏רשם מחירATL של 0.005048918762802123 USD.
מהו נפח המסחר של AZUR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AZUR הוא $ 25.98K USD.
האם AZUR יעלה השנה?
AZUR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AZUR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:12:09 (UTC+8)

Azuro (AZUR) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

