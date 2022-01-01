Azuro (AZUR) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Azuro (AZUR), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Azuro (AZUR) מידע Azuro is the liquidity, oracle & tooling solution for EVM chains to support powerful prediction app ecosystems. אתר רשמי: https://azuro.org/ מסמך לבן: https://gem.azuro.org/knowledge-hub/introduction/what-is-azuro סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x9E6be44cC1236eEf7e1f197418592D363BedCd5A קנה AZURעכשיו!

Azuro (AZUR) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Azuro (AZUR), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 1.12M $ 1.12M $ 1.12M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 200.74M $ 200.74M $ 200.74M FDV (שווי מדולל מלא): $ 5.56M $ 5.56M $ 5.56M שיא כל הזמנים: $ 0.23903 $ 0.23903 $ 0.23903 שפל כל הזמנים: $ 0.005048918762802123 $ 0.005048918762802123 $ 0.005048918762802123 מחיר נוכחי: $ 0.005558 $ 0.005558 $ 0.005558 למידע נוסף על Azuro (AZUR) מחיר

Azuro (AZUR) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Azuro (AZUR) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של AZUR אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות AZURהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את AZURטוקניומיקה, חקרו אתAZURהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות AZUR מעוניין להוסיף את Azuro (AZUR) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת AZUR, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות AZUR ב-MEXC עכשיו!

Azuro (AZUR) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של AZURעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה AZUR עכשיו את היסטוריית המחירים!

AZUR חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן AZUR עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו AZUR משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה AZURעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!